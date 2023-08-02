На Днепропетровщине 3-летний ребенок выпал из окна: оперся на москитную сетку

В Синельниково на днях случилась трагедия – там 3-летняя девочка выпала из окна второго этажа.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Отмечается, что мама на короткое время оставила ребенка самого в комнате. Малышка вылезла на окно и оперлась на москитную сетку. Та не выдержала – и девочка упала вниз.
Ребенка госпитализировали в больницу с поверхностной травмой головы и переломом бедра.
В каком состоянии пострадавшая сейчас, к сожалению, неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна.
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