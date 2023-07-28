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  • В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна

В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна

Сегодня 17:03
просмотров

25 июля в Кривом Роге произошел несчастный случай.

Новости Днепра про В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна

Там 11-месячный ребенок выпал из окна второго этажа.

Об этом сообщила медик Татьяна Романчук. Она рассказала и подробности инцидента.

По словам Татьяны, мать оставила ребенка на 18-летнюю дочь – женщины не было около 10 минут, а девушка отвлеклась на телефон и недосмотрела сестренку.

Малышка забралась на подоконник. К сожалению, антимоскитная сетка не выдержала вес любознательного ребенка и выпала вместе с ним наружу.

Медики скорой немедленно прибыли на вызов. Они оказали ребенку экстренную медицинскую помощь и госпитализировали его в детское отделение Криворожской больницы.

Новости Днепра про В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна

Пока неизвестно, в каком состоянии малышка. Надеемся, с ней все будет хорошо.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области спасали 2-летнюю девочку, которая упала с балкона.

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Новости Днепра про В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окнаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окнаРусский

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