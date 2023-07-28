В Кривом Роге 18-летняя девушка недосмотрела 11-месячную сестренку из-за телефона: малышка выпала из окна

Там 11-месячный ребенок выпал из окна второго этажа.
Об этом сообщила медик Татьяна Романчук. Она рассказала и подробности инцидента.
По словам Татьяны, мать оставила ребенка на 18-летнюю дочь – женщины не было около 10 минут, а девушка отвлеклась на телефон и недосмотрела сестренку.
Малышка забралась на подоконник. К сожалению, антимоскитная сетка не выдержала вес любознательного ребенка и выпала вместе с ним наружу.
Медики скорой немедленно прибыли на вызов. Они оказали ребенку экстренную медицинскую помощь и госпитализировали его в детское отделение Криворожской больницы.
Пока неизвестно, в каком состоянии малышка. Надеемся, с ней все будет хорошо.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области спасали 2-летнюю девочку, которая упала с балкона.
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