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  • У Кривому Розі 18-річна дівчина недогледіла 11-місячну сестричку через телефон: малеча випала з вікна

У Кривому Розі 18-річна дівчина недогледіла 11-місячну сестричку через телефон: малеча випала з вікна

Сьогодні 17:03
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25 липня у Кривому Розі стався нещасний випадок.

Новости Днепра про У Кривому Розі 18-річна дівчина недогледіла 11-місячну сестричку через телефон: малеча випала з вікна

Там 11-місячна дитина випала з вікна другого поверху.

Про це повідомила медикиня Тетяна Романчук. Вона розповіла і подробиці інциденту.

За словами Тетяни, мати залишила дитину на 18 річну доньку – жінки не було поруч 10 хвилин, а дівчина відволіклась на телефон і не догледіла сестричку.

Малеча забралась на підвіконня. На жаль, антимоскітна сітка не витримала ваги допитливої дитини і випала разом з нею назовні.

Медики швидкої негайно прибули на виклик. Вони надали дитині екстрену медичну допомогу та госпіталізували її до дитячого відділення Криворізької лікарні. 

Новости Днепра про У Кривому Розі 18-річна дівчина недогледіла 11-місячну сестричку через телефон: малеча випала з вікна

Наразі невідомо, в якому стані малеча. Сподіваємося, з нею все буде добре.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області рятували 2-річну дівчинку, яка впала з балкону.

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Новости Днепра про У Кривому Розі 18-річна дівчина недогледіла 11-місячну сестричку через телефон: малеча випала з вікнаУкраїнська

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