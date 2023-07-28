У Кривому Розі 18-річна дівчина недогледіла 11-місячну сестричку через телефон: малеча випала з вікна

Там 11-місячна дитина випала з вікна другого поверху.
Про це повідомила медикиня Тетяна Романчук. Вона розповіла і подробиці інциденту.
За словами Тетяни, мати залишила дитину на 18 річну доньку – жінки не було поруч 10 хвилин, а дівчина відволіклась на телефон і не догледіла сестричку.
Малеча забралась на підвіконня. На жаль, антимоскітна сітка не витримала ваги допитливої дитини і випала разом з нею назовні.
Медики швидкої негайно прибули на виклик. Вони надали дитині екстрену медичну допомогу та госпіталізували її до дитячого відділення Криворізької лікарні.
Наразі невідомо, в якому стані малеча. Сподіваємося, з нею все буде добре.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області рятували 2-річну дівчинку, яка впала з балкону.
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