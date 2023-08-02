На Дніпропетровщині 3-річна дитина випала з вікна: обперлася на москітну сітку

Батьки, будь ласка, не залишайте дітей без нагляду!

У Синельниковому днями трапилася трагедія – там 3-річна дівчинка випала з вікна другого поверху.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що мама на короткий час залишила дитину саму у кімнаті. Малеча вилізла на вікно та обперлася на москітну сітку. Та не витримала – і дівчинка упала вниз.

Дитину госпіталізували до лікарні з поверхневою травмою голови та переломом стегна.

В якому стані постраждала зараз, на жаль, невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 18-річна дівчина недогледіла 11-місячну сестричку через телефон: малеча випала з вікна.

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