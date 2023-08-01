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На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины

Сегодня 19:57
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В Днепропетровской области из реки извлекли тело мужчины.

Новости Днепра про На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины

Об этом сообщает ГСЧС.

1 августа к спасателям обратились правоохранители, которые сообщили, что на поверхности реки Базавлук обнаружили тело человека. Это произошло в поселке Шолохово Покровской общины.

На место инцидента отправились спасатели города Покров.

Тело мужчины находилось в 20 метрах от берега, поэтому с помощью лодки спасатели добрались до него и вытащили из воды.

Погибшего доставили на сушу и передали работникам Национальной полиции. О причинах смерти мужчины пока ничего не известно.

К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Заметим, в ГУ ГСЧС сообщили, что только за июль на водоемах утонуло 190 человек. Среди погибших 23 ребенка. Так что спасатели в очередной раз призывают украинцев быть осторожными на воде.

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