На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины

Об этом сообщает ГСЧС.
1 августа к спасателям обратились правоохранители, которые сообщили, что на поверхности реки Базавлук обнаружили тело человека. Это произошло в поселке Шолохово Покровской общины.
На место инцидента отправились спасатели города Покров.
Тело мужчины находилось в 20 метрах от берега, поэтому с помощью лодки спасатели добрались до него и вытащили из воды.
Погибшего доставили на сушу и передали работникам Национальной полиции. О причинах смерти мужчины пока ничего не известно.
К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Заметим, в ГУ ГСЧС сообщили, что только за июль на водоемах утонуло 190 человек. Среди погибших 23 ребенка. Так что спасатели в очередной раз призывают украинцев быть осторожными на воде.
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