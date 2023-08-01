В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на левом берегу.

На жилом массиве Солнечный когда-то планировали построить двухзальный кинотеатр. Однако дальше концепции этот проект не зашел.

В Facebook-сообществе «Солнечный. Днепр» опубликовали концепт-фото нереализованного проекта. Как отметили местные жители, первым «кинотеатром» для жителей микрорайона был клуб завода «Артем», который располагался рядом.

Позже на левом берегу решили построить настоящий кинотеатр и даже подготовили проект футуристического сооружения. Однако планам сбыться не удалось и до нас дошли только архивные концепт-фото.

Почему в городе отказались от строительства кинотеатра, на данный момент неизвестно. Предполагают, что к тому времени, когда сооружение собрались строить, проект стал не актуален, ведь с появлением интернета люди все чаще устраивали персональные кинопросмотры. Также, вероятно, этому помешал выросший на жилом массиве торговый центр Вавилон.

Что-то такое должно быть внутри сооружения.

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