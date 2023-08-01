Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

Сегодня 20:38
просмотров

В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на левом берегу.

Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

На жилом массиве Солнечный когда-то планировали построить двухзальный кинотеатр. Однако дальше концепции этот проект не зашел.

В Facebook-сообществе «Солнечный. Днепр» опубликовали концепт-фото нереализованного проекта. Как отметили местные жители, первым «кинотеатром» для жителей микрорайона был клуб завода «Артем», который располагался рядом.

Позже на левом берегу решили построить настоящий кинотеатр и даже подготовили проект футуристического сооружения. Однако планам сбыться не удалось и до нас дошли только архивные концепт-фото.

Почему в городе отказались от строительства кинотеатра, на данный момент неизвестно. Предполагают, что к тому времени, когда сооружение собрались строить, проект стал не актуален, ведь с появлением интернета люди все чаще устраивали персональные кинопросмотры. Также, вероятно, этому помешал выросший на жилом массиве торговый центр Вавилон.

Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

Что-то такое должно быть внутри сооружения.

Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они
Новости Днепра
Сегодня 19:22
По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они

В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.

В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс
Новости Днепра
Сегодня 18:32
В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс

В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.

Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»
Новости Днепра
Сегодня 18:22
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»

Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены…

Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником
Новости Днепра
Сегодня 17:37
Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником

Мошенники выдают себя за священника и выманивают деньги нужды выдуманных…

Последние новости

На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины
На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины

В Днепропетровской области из реки извлекли тело мужчины.

Сегодня 19:57
3
просмотров
По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они
По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они

В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.

Сегодня 19:22
4
просмотров
В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс
В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс

В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.

Сегодня 18:32
7
просмотров
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»

Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены фруктами и овощами.

Сегодня 18:22
8
просмотров
Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником
Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником

Мошенники выдают себя за священника и выманивают деньги нужды выдуманных военных.

Сегодня 17:37
1
просмотров
Похожий на космический корабль: как 50 лет назад выглядел планетарий в Днепре (ФОТО)
Похожий на космический корабль: как 50 лет назад выглядел планетарий в Днепре (ФОТО)

В августе этого года Днепровский планетарий отмечает 55 лет со дня открытия. Он стал пятым в Украине планетарием и открытым позже всех – в 1968 году.  Для сравнения первый в Украине планетарий появился в Киеве в 1952 году.

Сегодня 17:34
4
просмотров
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: ушел из дома и не вернулся
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: ушел из дома и не вернулся

Нужна ваша помощь!

Сегодня 16:56
5
просмотров
В Днепре на дорогах установили новые резиновые столбики: зачем они
В Днепре на дорогах установили новые резиновые столбики: зачем они

На дорогах в центре Днепра появились резиновые столбики.

Сегодня 16:49
2
просмотров
В Днепре рассказали, почему некоторые переселенцы с 1 августа останутся без выплат от государства
В Днепре рассказали, почему некоторые переселенцы с 1 августа останутся без выплат от государства

С 1 августа некоторые категории переселенцев останутся без выплат от государства.

Сегодня 16:29
5
просмотров
Областной военком во время войны приобрел две квартиры в Днепре и другого имущества на $350 000
Областной военком во время войны приобрел две квартиры в Днепре и другого имущества на $350 000

Нацполиция пришла с обысками к военкому на Днепропетровщине.

Сегодня 15:49
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх