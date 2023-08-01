Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»

Все чаще на них появляются дыни, которые еще называют «фруктами молодости».
Мы решили посмотреть, сколько они стоят в Днепре.
Так, на рынках цена самая привлекательная – 45 грн/кг.
В супермаркетах подороже. Например, в «АТБ» килограмм дыни стоит 65,95 грн.
В «Варусе» — 49,90 грн/кг.
В «Сильпо» есть выбор — между сортовой дыней за 5,20 за 100 г (52 грн/кг) или узбекской дыней за 8 грн за 100 г (80 грн/кг).
Отметим, дыня — это не просто вкусный фрукт, но и настоящее природное лекарство, которое содержит немало витаминов и минералов.
Так, этим фруктом можно снять стресс, ведь в нем содержится много триптофана. Это аминокислота, играющая огромную роль в синтезе серотонина (гормон счастья). Поэтому после употребления дыни обычно улучшается настроение, снижается уровень стресса.
Кроме того, дыня содержит много витамина А. Именно он нужен для здоровья глаз. Если есть вкусный фрукт, можно улучшить зрение, защитить глаза от возможных проблем в будущем и забыть о возрастных изменениях.
Также дыня является отличным источником бета-каротина, который помогает защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета и стимулирует выработку коллагена. Если регулярно употреблять дыню, можно избавиться от морщин, повысить эластичность и упругость кожи, подарить ей здоровый румянец – потому и «фрукт молодости».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре арбузы бьют ценовые рекорды: дешевле помидоров в два раза.
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