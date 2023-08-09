На Днепр и область надвигается непогода: желтый уровень опасности

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении.

В Днепре на Исполкомовской разрушается старинный дом: окна забиты досками и почти нет крыши (ФОТО) Исполкомовская улица в Днепре долгое время называлась Заводской, поскольку на ней открывались небольшие кирпичные заводы. Застройка на этой территории была хаотичная, а дома – небольшие. Предприимчивые жители сдавали в домах комнаты в наем. Позже эти дома превратились в коммуналки, а… 3 просмотров

На Днепропетровщине собака случайно свалилась в закрытый подвал заброшенной гостиницы В Покрове на Днепропетровщине спасали собаку, которая свалилась в подвал заброшенного здания. 3 просмотров

На Днепропетровщине могут появиться аптеки «на колесах»: что известно Кабмин принял постановление, которое разрешает лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами открывать мобильные аптечные пункты. 5 просмотров