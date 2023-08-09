На Днепр и область надвигается непогода: желтый уровень опасности

На Днепр и область снова надвигается непогода.
Так, завтра, 10 августа, в Днепропетровской области ожидается гроза.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.
Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях грозы (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
При этом температура воздуха составит +17°…+15°C ночью, +25°…+27°C днем.
Берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении.
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