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  • Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по Покровску

Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по Покровску

Сегодня 13:20
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Вечером 7 августа российские войска нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области.

Новости Днепра про Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по Покровску

Агрессор выпустил две ракеты с определенным интервалом, вторая прилетела уже тогда, когда на месте работали спасатели и правоохранители.

К сожалению, из-за этой атаки погибли 9 человек, среди них работник ГСЧС. Более 80, в том числе полицейские и ГСЧС-ники, получили ранения. Среди пострадавших и 11-летний Никита, которого сейчас спасают в одной из больниц Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Мальчика привезли в медучреждение в тяжелом состоянии.

Тяжелая комбинированная травма. Сжатие из-за того, что ребенка придавило плитами, ожоги грудной клетки, живота, переломы и компрессионная травма лица, многочисленные осколочные ранения. Через сутки состояние удалось стабилизировать. Но нужно длительное лечение и реабилитация, – отметил заведующий отделением интенсивной терапии Сергей.

Новости Днепра про Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по Покровску

Вместе с мальчиком в больнице находится его мама Ирина. Во время российского удара она была на работе. Женщина рассказывает, что дома с сыном находился отец. К счастью, мужчина получил не тяжелые ранения и сейчас проходит лечение в одной из Покровских больниц.

Нашей квартиры нет. Вообще. Это чудо, что мои родные остались в живых. Больше мы не вернемся в Покровск. Я благодарю спасателей, врачей, всех, кто помогал и продолжает помогать нам, – сказала мама Никиты.

Мальчик рассказывает, что не помнит момент взрыва. Только то, когда он уже лежал в полностью разрушенной квартире, придавленный плитой. К счастью, спасатели достали Никиту одним из первых.

Сейчас настроение у Никиты боевое. Любит математику, мечтает стать инженером и строить ракеты, которые будут летать в космос и защищать Украину, – рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Новости Днепра про Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по Покровску

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Новости Днепра про Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по ПокровскуУкраїнська Новости Днепра про Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по ПокровскуРусский

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