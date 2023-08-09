Придавило плитами: в одной из больниц Днепропетровщины спасают мальчика, пострадавшего от российского удара по Покровску

Агрессор выпустил две ракеты с определенным интервалом, вторая прилетела уже тогда, когда на месте работали спасатели и правоохранители.
К сожалению, из-за этой атаки погибли 9 человек, среди них работник ГСЧС. Более 80, в том числе полицейские и ГСЧС-ники, получили ранения. Среди пострадавших и 11-летний Никита, которого сейчас спасают в одной из больниц Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.
Мальчика привезли в медучреждение в тяжелом состоянии.
Тяжелая комбинированная травма. Сжатие из-за того, что ребенка придавило плитами, ожоги грудной клетки, живота, переломы и компрессионная травма лица, многочисленные осколочные ранения. Через сутки состояние удалось стабилизировать. Но нужно длительное лечение и реабилитация, – отметил заведующий отделением интенсивной терапии Сергей.
Вместе с мальчиком в больнице находится его мама Ирина. Во время российского удара она была на работе. Женщина рассказывает, что дома с сыном находился отец. К счастью, мужчина получил не тяжелые ранения и сейчас проходит лечение в одной из Покровских больниц.
Нашей квартиры нет. Вообще. Это чудо, что мои родные остались в живых. Больше мы не вернемся в Покровск. Я благодарю спасателей, врачей, всех, кто помогал и продолжает помогать нам, – сказала мама Никиты.
Мальчик рассказывает, что не помнит момент взрыва. Только то, когда он уже лежал в полностью разрушенной квартире, придавленный плитой. К счастью, спасатели достали Никиту одним из первых.
Сейчас настроение у Никиты боевое. Любит математику, мечтает стать инженером и строить ракеты, которые будут летать в космос и защищать Украину, – рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
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