На Днепропетровщине заметили паука-звезду соцсетей: ядовитый ли он

Вы сто процентов уже видели этого паучка.

На днях житель Днепропетровской области Павел Луков заметил в Новомосковском районе необычного паука.

Фото мужчина опубликовал в ФБ-сообществе «Животный мир Украины».

В комментариях под постом сразу сообщили, что это – аргиопа или паук-оса.

Этот паук давно стал звездой соцсетей – как только его видят, сразу фотографируют, а потом публикуют фото в сети.

Отметим, аргиопа – это яркий паук из семьи коллопрядов, с полосатым желто-черно-белым брюшком. Распространен в умеренном и субтропическом поясах Палеарктики, в частности, в Украине. Питается маленькими прямокрылыми, другими насекомыми.

Устрашающий внешний вид паучка заставляет многих искать ответ на вопрос, ядовитый он или нет. Зоологи в этом вопросе единодушны и утверждают, что яд аргиопы для человека не представляет опасности.

А так выглядят молодые аргиопы, вышедшие из яиц.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили редкую краснокнижную птичку (ФОТО).

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