На Днепропетровщине заметили паука-звезду соцсетей: ядовитый ли он

На днях житель Днепропетровской области Павел Луков заметил в Новомосковском районе необычного паука.
Фото мужчина опубликовал в ФБ-сообществе «Животный мир Украины».
В комментариях под постом сразу сообщили, что это – аргиопа или паук-оса.
Этот паук давно стал звездой соцсетей – как только его видят, сразу фотографируют, а потом публикуют фото в сети.
Отметим, аргиопа – это яркий паук из семьи коллопрядов, с полосатым желто-черно-белым брюшком. Распространен в умеренном и субтропическом поясах Палеарктики, в частности, в Украине. Питается маленькими прямокрылыми, другими насекомыми.
Устрашающий внешний вид паучка заставляет многих искать ответ на вопрос, ядовитый он или нет. Зоологи в этом вопросе единодушны и утверждают, что яд аргиопы для человека не представляет опасности.
А так выглядят молодые аргиопы, вышедшие из яиц.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили редкую краснокнижную птичку (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Вчера, 8 августа, на улице Философской двое мужчин разбили стекло…
Важная информация!
Уже скоро наши дети должны вернуться за школьные парты.
"Минеры" снова активизировались...
В Днепре в эти выходные в городских парках пройдут интересные события.
В Днепре снова предупредили об опасных погодных условиях.
Вчера, 8 августа, на улице Философской двое мужчин разбили стекло в припаркованном автомобиле "ЗАЗ Славута" и похитили оттуда магнитолу.
Суд назначил штраф миграционнику из Днепра, обещавшего "порешать" с военкоматом.
Важная информация!
Уже скоро наши дети должны вернуться за школьные парты.
"Минеры" снова активизировались...
Сегодня рано утром жители жилого массива Победа могли видеть дым в квартире одной из многоэтажек. Как выяснилось, там произошел пожар.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Еще есть время подзарядить телефон!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!