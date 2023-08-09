Перевозил погибших героев: в страшной аварии погиб волонтер из Днепра

Светлая память!

8 августа в Кировоградской области произошла ужасная авария, в которой погиб волонтер Днепровского благотворительного фонда «ДІД» Павел Белков.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Отмечается, что Павел и еще один волонтер как раз перевозили погибших героев. Что именно стало причиной аварии – неизвестно. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Товарищ Павла жив, он сейчас в больнице.

У погибшего волонтера остались мама и любимая девушка.

Благотворительный фонд «ДІД» организовал сбор на погребение и поддержку мамы волонтера. Не будьте равнодушны!

Реквизиты для помощи

Карта для оказания финансовой помощи: 5375 4112 0772 9554

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/7cciK7Hub7

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Павла!

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