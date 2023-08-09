В Днепропетровской области больше месяца ищут пропавшую без вести женщину

В Днепропетровской области ищут 36-летнюю Елену Ябанжи.

36-летняя Елена Ябанжи ушла из дома и до сих пор не вернулась. В последний раз ее видели 7 июля. Родные обратились к правоохранителям за помощью.

Приметы: плотного телосложения, рост 160-165 см, темные длинные волосы, глаза темные, густые брови, лицо овальное.

Одета была: черная футболка, белые спортивные брюки с узором в виде цветов, черные босоножки.

Если вы видели Елену или имеете какую-либо информацию о местонахождении женщины известите об этом правоохранителей районного управления полиции по телефонам: 102, 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568-90 -99.

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция разыскала 14-летнего парня из Днепра.

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