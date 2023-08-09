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Придавило плитами: в одній із лікарень Дніпропетровщини рятують хлопчика, який постраждав від російського удару по Покровську

Сьогодні 13:20
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Увечері 7 серпня російські війська завдали двох ракетних ударів по Покровську Донецької області.

Новости Днепра про Придавило плитами: в одній із лікарень Дніпропетровщини рятують хлопчика, який постраждав від російського удару по Покровську

Агресор випустив дві ракети з певним інтервалом, друга прилетіла вже тоді, коли на місці працювали рятувальники та правоохоронці.

На жаль, через цю атаку загинули 9 людей, серед них працівник ДСНС. Більше 80, зокрема поліцейські та ДСНС-ники, отримали поранення. Серед постраждалих і 11-річний Микита, якого зараз рятують в одній із лікарень Дніпропетровщини.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Хлопчика привезли до медзакладу у важкому стані.

Важка комбінована травма. Стиснення, через те, що дитину придавило плитами, опіки грудної клітини, живота, переломи та компресійна травма обличчя, численні осколкові поранення. Через добу стан вдалося стабілізувати. Але потрібне тривале лікування та реабілітація, – зазначив завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій.

Новости Днепра про Придавило плитами: в одній із лікарень Дніпропетровщини рятують хлопчика, який постраждав від російського удару по Покровську

Разом з хлопчиком у лікарні знаходиться його мама Ірина. Під час російського удару вона була на роботі. Жінка розповідає, що вдома з сином знаходився батько. На щастя, чоловік отримав не важкі поранення і зараз проходить лікування в одній з лікарень Покровська.

Нашої квартири немає. Взагалі. Це диво, що мої рідні залишилися живими. Більше ми не повернемось до Покровська. Я дякую рятувальникам, лікарям, усім, хто допомагав і продовжує допомагати нам, – сказала мама Микити.

Хлопчик розповідає, що не пам’ятає момент вибуху. Тільки те, коли він вже лежав у повністю зруйнованій квартирі, придавлений плитою. На щастя, рятувальники дістали Микиту одним з перших.

Зараз настрій у Микити бойовий. Любить математику, мріє стати інженером та будувати ракети, які літатимуть у космос та захищатимуть Україну, – розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Придавило плитами: в одній із лікарень Дніпропетровщини рятують хлопчика, який постраждав від російського удару по Покровську

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Новости Днепра про Придавило плитами: в одній із лікарень Дніпропетровщини рятують хлопчика, який постраждав від російського удару по ПокровськуУкраїнська

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