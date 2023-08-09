Жителей Днепра снова предупреждают об опасном метеоявлении

Об этом сообщили в ГСЧС.
Специалисты Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, 9 августа сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
По словам синоптиков, 9 августа в Днепре ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°, по г. Днепр ночью 15-17°, днем 25-27°.
10 августа: Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 26-31°.
11 августа: Переменная облачность. Возможен дождь, гроза, днем в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 22-27°.
Напомним, ранее мы предупреждали об опасном метеоявлении, которое продлится с 7 по 9 августа.
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