На Днепропетровщине собака случайно свалилась в закрытый подвал заброшенной гостиницы

Об этом сообщили в ГСЧС.
Вечером 8 августа к спасателям обратилась женщина, чья собака упала в подвал заброшенного здания по улице Героев Украины в городе Покров. По словам местных, там расположен заброшенный отель.
Приехав на место, спасатели выяснили, что пес провалился через вентиляционный канал и оказался внутри закрытого подвала заброшенного сооружения.
Чрезвычайники с помощью специнструмента прорезали отверстие, по лестнице спустились вниз и достали испуганную собаку. Как оказалось, четырехлапая упала с 2-метровой высоты.
Целую и невредимую собаку передали счастливой владелице.
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