На Днепропетровщине собака случайно свалилась в закрытый подвал заброшенной гостиницы

В Покрове на Днепропетровщине спасали собаку, которая свалилась в подвал заброшенного здания.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Вечером 8 августа к спасателям обратилась женщина, чья собака упала в подвал заброшенного здания по улице Героев Украины в городе Покров. По словам местных, там расположен заброшенный отель.

Приехав на место, спасатели выяснили, что пес провалился через вентиляционный канал и оказался внутри закрытого подвала заброшенного сооружения.

Чрезвычайники с помощью специнструмента прорезали отверстие, по лестнице спустились вниз и достали испуганную собаку. Как оказалось, четырехлапая упала с 2-метровой высоты.

Целую и невредимую собаку передали счастливой владелице.

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