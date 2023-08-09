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На Дніпро та область суне негода: жовтий рівень небезпеки

Сьогодні 15:08
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Беріть з собою парасольку!

Новости Днепра про На Дніпро та область суне негода: жовтий рівень небезпеки

На Дніпро та область знову суне негода.

Так, завтра, 10 серпня, на Дніпропетровщині очікується гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.

Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

При цьому температура повітря складе +17°…+15°C вночі, +25°…+27°C вдень.

Новости Днепра про На Дніпро та область суне негода: жовтий рівень небезпеки

Бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра знову попереджають про небезпечне метеоявище.

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Новости Днепра про На Дніпро та область суне негода: жовтий рівень небезпекиУкраїнська

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