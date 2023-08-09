На Дніпро та область суне негода: жовтий рівень небезпеки

На Дніпро та область знову суне негода.
Так, завтра, 10 серпня, на Дніпропетровщині очікується гроза.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.
Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях грози (І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
При цьому температура повітря складе +17°…+15°C вночі, +25°…+27°C вдень.
Бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра знову попереджають про небезпечне метеоявище.
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