На Днепропетровщине могут появиться аптеки «на колесах»: что известно

Такие аптеки «на колесах» смогут работать исключительно в селах, где нет традиционных аптек, а у жителей ограничен доступ к лекарственным средствам.
Об этом сообщили в Минздраве.
Кроме того, в период военного положения мобильные передвижные аптечные пункты также смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что в мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, что и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному). В частности, будут продавать препараты по программе «Доступные лекарства».
Важна не только доступность, но и качество. Именно поэтому право создавать такие мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий. И я обращаюсь к этим лицензиатам с просьбой воспользоваться такой возможностью, – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также в Минздраве сообщили, что в настоящее время в селах и поселках городского типа работают около 5700 аптек и аптечных пунктов. Всего в стране остается более 20 000 сел, где нет аптек.
Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра бесплатно получить антидепрессанты (ИНСТРУКЦИЯ).
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