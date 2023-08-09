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На Днепропетровщине могут появиться аптеки «на колесах»: что известно

Сегодня 14:33
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Кабмин принял постановление, которое разрешает лицензиатам по розничной торговле лекарственными средствами открывать мобильные аптечные пункты.

Новости Днепра про На Днепропетровщине могут появиться аптеки

Такие аптеки «на колесах» смогут работать исключительно в селах, где нет традиционных аптек, а у жителей ограничен доступ к лекарственным средствам.

Об этом сообщили в Минздраве.

Кроме того, в период военного положения мобильные передвижные аптечные пункты также смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в мобильных аптечных пунктах будут действовать те же правила отпуска лекарственных средств, что и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту (как бумажному, так и электронному). В частности, будут продавать препараты по программе «Доступные лекарства».

Важна не только доступность, но и качество. Именно поэтому право создавать такие мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий. И я обращаюсь к этим лицензиатам с просьбой воспользоваться такой возможностью, – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также в Минздраве сообщили, что в настоящее время в селах и поселках городского типа работают около 5700 аптек и аптечных пунктов. Всего в стране остается более 20 000 сел, где нет аптек.

Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра бесплатно получить антидепрессанты (ИНСТРУКЦИЯ).

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