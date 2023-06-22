Минирование ЗАЭС и возможные последствия: все, что известно на сейчас

Сегодня президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что россия рассматривает сценарий террористической атаки на Запорожской атомной станции с выбросом радиации. «Только что был доклад нашей разведки и СБУ. Разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий терракта на ЗАЭС с выбросом радиации. Они все подготовили для этого. Мы передаем всю существующую информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны должны это знать. В этот раз не должно быть, как с Каховкой: мир предупрежден, а значит может и должен действовать», - сказал в своем обращении Владимир Зеленский.

Журналисты dnepr.info решили собрать все, что известно о минировании и работе ЗАЭС на сегодняшний день, а также каковы возможные последствия терракта и как от них уберечься.

Минирование охладителя

Когда оккупанты временно получили контроль над Энергодаром они сразу же заминировали Запорожскую атомную электростанцию. Впервые об этом стало известно весной 2022 года. По данным представителей украинской власти и разведки, вражеские войска хранят в залах станции оружие и боеприпасы.

20 июня в эфире телемарафона руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали охладитель, что вызывает определенные опасения. После подрыва Каховской ГЕС был разрушен нормальный доступ воды к охладителям, теперь же они заминированы.

«Уничтожив дамбу, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям, работающим на Запорожской атомной электростанции. Это первое. Но второе, самое страшное – это то, что за это время Запорожская атомная электростанция была дополнительно заминирована. И что самое страшное – заминированы именно охладители. Если они выведут его из строя путем подрыва, будет большая вероятность того, что будут значительные проблемы», — сказал Кирилл Буданов.

Сейчас из шести энергоблоков на станции в полную мощность работает только один. Пять переведены в режим «холодной остановки», когда температура энергоблока составляет не 275, а 70 градусов. Эксплуатация энергоблока в таком режиме считается самой безопасной.

Один блок остается в полном рабочем состоянии и продолжает использовать воду из пруда-охладителя.

Когда реакторы находятся в «холодном режиме» им все равно нужна вода, но в гораздо меньших объемах. К примеру, если «холодны» реактор остается без циркуляции воды, то до момента, когда в нем начнется перегрев и повреждение ядерного топлива есть неделя. Если реактор в «горячем режиме» и неожиданно отключается циркуляция воды, то авария может произойти в течение суток.

Ядерное топливо

Сейчас опустошение Каховского водохранилища не самая большая угроза для станции. Пруд-охладитель имеет достаточный уровень воды, пока что она там не падает. По прогнозам главы Энергоатома Петра Котина, со временем пруд начнет мелеть и когда вода дойдет до отметки 13 метров невозможно будет включить блоки АЭС, потому что для работы насосов в охладителе необходимый уровень составляет 16 метров. Пока что уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,64 метра. Также есть работающие скважины, которые наполняют пруд.

Вода необходима не только для охлаждения реакторов, но и для выдержки отработанного топлива. У каждого реактора есть свой бассейн куда тот сбрасывает топливо. В воде оно остывает (этот процесс длится несколько лет) и только потом его можно отравлять в хранилище. По утверждению Петра Котина, сейчас на станции много ядерного топлива – есть свежее и отработанное, а в хранилище находится более 170 контейнеров и пока там есть это топливо – станция опасна.

«Есть много способов навредить станции. И подрыв бассейна – это далеко от того, чтобы причинить вред станции. После того, что было сделано на Каховской ГЭС, ничего гарантировать нельзя. На самом деле много чего можно сделать, чтобы навредить. И это не только в отношении пруда. На станции очень много ядерного материала», — сказал Петр Котин в интервью РБК.

Возможные последствия катастрофы на ЗАЭС

При повреждении работающего реактора может произойти утечка радиации или тепловой взрыв. Последствия могут быть самыми разными – все зависит от того, какая будет утечка и куда пойдет радиация: в почву, воду или в воздух. Последнее зависит от погодных условий и направления ветра. Предсказать последствия сложно.

«В самом худшем варианте последствия будут более масштабные чем авария на ЧАЭС и японской станции «Фукусима». Площадь зоны отчуждения вокруг АЭС в таком случае может составлять около 30 тыс кв.км, а площадь потенциально загрязненных территорий может достичь 2 млн кв. км. Оно распространится также на Днепр, Черное и Азовское моря. Вся территория Запорожской области может стать непригодной для проживания, а облучению подвергнется около миллиона человек», — сказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в интервью Фактам ICTV.

Как уберечься от радиации

Первое, что советуют медики – следить за направлением ветра. Именно он разносит загрязнение на большие расстояния. В квартире нужно закрыть все окна, перекрыть вентиляционные каналы, а на входе положить мокрую тряпку.

Не нужно выходить из помещения до официального разрешения. Пить воду следует только из пластиковых бутылок, тщательно мыть продукты перед употреблением. Одежду и обувь в которой пришли с улицы следует упаковать в пластиковый пакет и выбросить.

Также нужно принять душ и тщательно вымыть волосы. Не следует пользоваться кондиционером или сильно тереть кожу – так можно только навредить себе.

Нужно включить телевизор или радио и прослушать сообщение от ГСЧС или правительства о том, что нужно делать дальше. Калий йодид принимать не нужно. Следует дождаться официального сообщения о том, что регион попал в зону загрязнения. Для профилактики этот препарат также не нужно употреблять.

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