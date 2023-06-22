Мінування ЗАЕС та можливі наслідки: все, що відомо на зараз

Сьогодні президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що росія розглядає сценарій терористичної атаки на Запорізькій атомній станції із викидом радіації. «Щойно була доповідь нашої розвідки та СБУ. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації. Вони все підготували для цього. Ми передаємо всю існуючу інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – всі країни мають це знати. Цього разу не повинно бути, як із Каховкою: світ попереджений, а отже, може і повинен діяти», - сказав у своєму зверненні Володимир Зеленський.

Журналісти dnepr.info вирішили зібрати все, що відомо про мінування та роботу ЗАЕС на сьогоднішній день, а також які можливі наслідки теракту та як від них уберегтися.

Мінування охолоджувача

Коли окупанти тимчасово отримали контроль над Енергодаром, вони відразу ж замінували Запорізьку атомну електростанцію. Вперше про це стало відомо навесні 2022 року. За даними представників української влади та розвідки, ворожі війська також зберігають у залах станції зброю та боєприпаси.

20 червня в ефірі телемарафону керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували охолоджувач, що викликає певні побоювання. Після підриву Каховської ГЕС було зруйновано нормальний доступ води до охолоджувачів, тепер вони заміновані.

«Знищивши дамбу, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. Це перше. Але друге, найстрашніше – те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована. І що найстрашніше – заміновані саме охолоджувачі. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, буде більша ймовірність того, що будуть значні проблеми», – сказав Кирило Буданов.

Зараз із шести енергоблоків на станції на повну потужність працює лише один. П’ять переведені в режим «холодної зупинки» – це коли температура енергоблоку становить не 275, а 70 градусів. Експлуатація енергоблока в такому режимі вважається найбезпечнішою.

Один блок залишається в повному робочому стані і продовжує використовувати воду зі ставка-охолоджувача.

Коли реактори перебувають у «холодному режимі», їм також потрібна вода, але в набагато менших обсягах. Наприклад, якщо «холодний» реактор залишається без циркуляції води, то до моменту, коли в ньому почнеться перегрів і пошкодження ядерного палива є тиждень. Якщо реактор у «гарячому режимі» і несподівано відключається циркуляція води, аварія може статися протягом доби.

Ядерне паливо

Наразі спустошення Каховського водосховища не найбільша загроза для станції. Ставок-охолоджувач має достатній рівень води, поки що він там не падає. За прогнозами голови Енергоатому Петра Котіна, згодом ставок почне меліти і коли вода дійде до позначки 13 метрів неможливо буде включити блоки АЕС, бо для роботи насосів в охолоджувачі необхідний рівень становить 16 метрів. А без охолоджувача реактори не можуть працювати. Поки що рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,64 метра. Також є свердловини які наповнюють ставок.

Вода необхідна як для охолодження реакторів, так і для витримки відпрацьованого палива. Кожен реактор має свій басейн куди скидає відпрацьоване паливо. У воді воно остигає (цей процес триває кілька років) і лише потім його можна транспортувати у сховище. За твердженням Петра Котіна, зараз на станції багато ядерного палива – є свіже та відпрацьоване, а у сховищі знаходиться понад 170 контейнерів і поки що там є це паливо – станція небезпечна.

«Є багато способів нашкодити станції. І підрив басейну – це далеко від того, щоб заподіяти шкоду станції. Після того, що було зроблено на Каховській ГЕС, нічого гарантувати не можна. Насправді, багато чого можна зробити, щоб нашкодити. І це не лише підрив ставка. На станції дуже багато ядерного матеріалу», – сказав Петро Котін в інтерв’ю РБК.

Можливі наслідки катастрофи на ЗАЕС

У разі пошкодження працюючого реактора може статися витік радіації або тепловий вибух. Наслідки можуть бути різними – все залежить від того, який буде витік і куди піде радіація: у ґрунт, воду чи повітря. Останнє залежить від погодних умов та напряму вітру, тож передбачити наслідки складно.

«У найгіршому варіанті наслідки будуть більш масштабними, ніж аварія на ЧАЕС та японській станції «Фукусіма». Площа зони відчуження навколо АЕС у такому разі може становити близько 30 тис. кв. км, а площа потенційно забруднених територій може досягти 2 млн. кв. км. Воно пошириться також на Дніпро, Чорне та Азовське моря. Вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання, а опромінення зазнає близько мільйона людей», – сказала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в інтерв’ю Фактам ICTV.

Як уберегтися від радіації

Перше, що радять медики – стежити за напрямом вітру. Саме він розносить забруднення на великі відстані. У квартирі потрібно закрити усі вікна, перекрити вентиляційні канали, а на вході покласти мокру ганчірку.

Не потрібно виходити із приміщення до офіційного дозволу.

Пити воду слід лише із пластикових пляшок, ретельно мити продукти перед вживанням. Одяг та взуття у якому прийшли з вулиці слід запакувати у пластиковий пакет та викинути.

Також потрібно прийняти душ і ретельно вимити волосся. Не слід користуватися кондиціонером чи сильно терти шкіру – так можна лише нашкодити собі.

Потрібно включити телевізор чи радіо та прослухати повідомлення від ДСНС чи Уряду про те, що потрібно робити далі.

Приймати калій йодід можна тільки після того, як про це скажуть по радіо чи телебаченню. Завчасно або з метою профілактики його приймати не слід.

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