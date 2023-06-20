ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

Увидеть много нового и с пользой провести выходные, можно не выезжая за пределы Днепропетровской области. В регионе есть огромные скалы –геологический памятник природы, орнитологический заказник, где можно увидеть и услышать краснокнижных птиц, озеро с водой необычного красного цвета и многое другое.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 необычных мест неподалеку Днепра, куда можно поехать на день с самостоятельной туристической экскурсией.

Геометрические насыпи

Рядом с селом Маврино, что недалеко от Павлограда есть Мавриинский майдан. Он считается одной из самых загадочных достопримечательностей области и Украины. Это большое поле с возвышениями, которые, если смотреть на поле сверху, формируют необычный рисунок. Несмотря на наличие возвышенностей и впадин на майдане не задерживается вода во время ливней, тут не растут деревья. По одной легенде майдан был создан казаками как оборонительное сооружение, по другим – его «авторами» являются представители внеземных цивилизаций, третья версия говорит о том, что возвышенности были спроектированы древними людьми для проведения ритуалов. Ни одна из версий пока что не подтверждена учеными. Вне зависимости от того, кем и для чего был создан майдан, сегодня – это очень живописное место, а насыпи поражают своими геометрически точными пропорциями.

Орнитологический заказник

Также на территории Павлоградского района есть Булаховский лиман – озеро длинной 2,6 км. Находится у реки Березнеговатая, на его берегу нет населенных пунктов, но зато много птиц. Булаховский лиман является орнитологическим заказником площадью порядка 100 гектар. Тут можно услышать и увидеть птиц, занесенных в Красную книгу Украины, среди обитателей на берегу озера можно встретить серого журавля, серых гусей, ходулочника, степного кулика.

Местное «мертвое море»

Неподалеку от Самарского леса находится еще один соленый лиман. Общая площадь озера составляет 3,5 км кв. В его центре есть небольшой остров, а по берегам несколько заливов. Длина береговой линии лимана – порядка 11,5 м. Рядом есть целебные минеральные источники питьевой воды, на дне озера лежит целебная грязь. В жаркое время года заливы озера пересыхают, а дно покрывается трещинами.

Красный ландшафт

Настоящий марсианский ландшафт можно увидеть в балки Крутой Яр в Кривом Роге. В балке есть пруд-накопитель, куда сбрасывали воду с шахт. Летом он высыхает и вместо воды в балке можно увидеть потрескавшуюся землю необычного красного цвета. Такой окрас почве придает вода из шахт, поскольку в ней есть частицы отработанной горной породы.

Также в Кривом Роге есть красное озеро – пруд с водой необычного цвета. Окрас обусловлен все теми, что в воде накопились откачанные из-под земли шахтные воды. Купаться в нем нельзя, но вот смотреть и фотографироваться – сколько угодно. Вода никогда не меняет цвет.

Скалы –памятник

Несмотря на то, что Кривой Рог – это промышленный город, посмотреть в нем есть что. Помимо красного озера, балки с марсианским ландшафтом в городе есть геологический памятник природы – скалы под названием «Орлиное гнездо». Скалы представляют собой фрагмент разреза кристаллического щита, высота их от 2 до 27 метров.

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