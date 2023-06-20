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  • ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

Сегодня 12:49
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Увидеть много нового и с пользой провести выходные, можно не выезжая за пределы Днепропетровской области. В регионе есть огромные скалы –геологический памятник природы, орнитологический заказник, где можно увидеть и услышать краснокнижных птиц, озеро с водой необычного красного цвета и многое другое.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 необычных мест неподалеку Днепра, куда можно поехать на день с самостоятельной туристической экскурсией.

Геометрические насыпи

Рядом с селом Маврино, что недалеко от Павлограда есть Мавриинский майдан. Он считается одной из самых загадочных достопримечательностей области и Украины. Это большое поле с возвышениями, которые, если смотреть на поле сверху, формируют необычный рисунок. Несмотря на наличие возвышенностей и впадин на майдане не задерживается вода во время ливней, тут не растут деревья. По одной легенде майдан был создан казаками как оборонительное сооружение, по другим – его «авторами» являются представители внеземных цивилизаций, третья версия говорит о том, что возвышенности были спроектированы древними людьми для проведения ритуалов. Ни одна из версий пока что не подтверждена учеными. Вне зависимости от того, кем и для чего был создан майдан, сегодня – это очень живописное место, а насыпи поражают своими геометрически точными пропорциями.

Новости Днепра про ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

Орнитологический заказник

Также на территории Павлоградского района есть Булаховский лиман – озеро длинной 2,6 км. Находится у реки Березнеговатая, на его берегу нет населенных пунктов, но зато много птиц. Булаховский лиман является орнитологическим заказником площадью порядка 100 гектар. Тут можно услышать и увидеть птиц, занесенных в Красную книгу Украины, среди обитателей на берегу озера можно встретить серого журавля, серых гусей, ходулочника, степного кулика.

Новости Днепра про ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

Местное «мертвое море»

Неподалеку от Самарского леса находится еще один соленый лиман. Общая площадь озера составляет 3,5 км кв. В его центре есть небольшой остров, а по берегам несколько заливов. Длина береговой линии лимана – порядка 11,5 м. Рядом есть целебные минеральные источники питьевой воды, на дне озера лежит целебная грязь. В жаркое время года заливы озера пересыхают, а дно покрывается трещинами.

Новости Днепра про ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

Красный ландшафт

Настоящий марсианский ландшафт можно увидеть в балки Крутой Яр в Кривом Роге. В балке есть пруд-накопитель, куда сбрасывали воду с шахт. Летом он высыхает и вместо воды в балке можно увидеть потрескавшуюся землю необычного красного цвета. Такой окрас почве придает вода из шахт, поскольку в ней есть частицы отработанной горной породы.

Новости Днепра про ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

Также в Кривом Роге есть красное озеро – пруд с водой необычного цвета. Окрас обусловлен все теми, что в воде накопились откачанные из-под земли шахтные воды. Купаться в нем нельзя, но вот смотреть и фотографироваться – сколько угодно. Вода никогда не меняет цвет.

 

Скалы –памятник

Несмотря на то, что Кривой Рог – это промышленный город, посмотреть в нем есть что. Помимо красного озера, балки с марсианским ландшафтом в городе есть геологический памятник природы – скалы под названием «Орлиное гнездо». Скалы представляют собой фрагмент разреза кристаллического щита, высота их от 2 до 27 метров.

Новости Днепра про ТОП-5 мест неподалеку Днепра куда можно поехать на выходные: марсианская пустыня, «мертвое море» и скалы (ФОТО)

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