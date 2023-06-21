Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

Сегодня 17:39
просмотров

Когда-то в парке Шевченко в Днепре было большое количество фонтанов. Все их украшали скульптуры в середине чаши. Но со временем они перестали функционировать.

Как раньше выглядели фонтаны в парке и что с ним случилось – узнали журналисты dnepr.info.

На центральной аллее неподалеку от ресторана «Маяк» был фонтан, где в центре чаши девушки на вытянутых руках держали мяч. Фонтан был любим детворой, у многих жителей Днепра есть с ним фото в детских альбомах. Появился фонтан в парке после его реконструкции в 1950-х годах, но не пережил 1990-е. Воду в него подавать перестали, сейчас гуляя по парку можно увидеть остатки чаши, они в полуразрушенном состоянии и почти засыпаны землей.

Новости Днепра про Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

Среди начинающих спортсменов-школьников Днепра считалось, что, если кинуть в бассейн монетку это поможет показать лучший результат на соревнованиях.

Неподалеку от танцевальной площадки находился фонтан, где в центре чаши были скульптуры резвящихся детей – один сидел, а второй поливал его водой.  Фонтан также предназначался для детей – был небольшой. Малыши любили пускать в нем кораблики, а их родители – фотографировать детей на фоне фонтана. Возле фонтана назначались свиданья и встречи.

Новости Днепра про Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

По местным поверьям считалось, что фонтан помогает найти спутника или спутницу жизни. Но для этого его нужно об этом попросить. Желание встретить вторую половинку обязательно нужно было сказать громко и когда вокруг никого не было. Последнее было очень проблематично, поскольку фонтан был довольно популярным местом отдыха и возле него почти всегда были люди.

На месте ресторана «Маяк» до Второй мировой войны был небольшой фонтан со зверьком внутри чаши. Фонтан находился рядом с рестораном «Аврора», но после реконструкции заведения исчез. Возвели фонтан в 1930-х годах, убрали в середине 1950-х.

Новости Днепра про Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

Украшением парка считался фонтан у Дворца студентов. В большой прямоугольной чаше был несколько скульптур, изображающих учащихся вузов. Конструкция была сложная и многоярусная. Появился он в парке после реконструкции здания дворца в начале 1950-х годов. Простоял фонтан в парке почти 30 лет и за это время успел стать одним из символов города. Его изображение печатались на открытках. Он пользовался большой популярностью у студентов, перед сессией туда бросали монетки на удачу – считалось, что это может принести «шару» и поможет сдать экзамены на отлично.

Новости Днепра про Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

В начале 1990-х воду в фонтан подавать перестали, в 1993 году его засыпали землей.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав -Днепропетровск»

Читайте также:

Новости Днепра про Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)Українська Новости Днепра про Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата
    Новости Днепра
    Сегодня 15:22
    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата

    Гендиректор больницы им. Мечникова заявил об угрозе ее рейдерского захвата,…

    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:07
    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

    По словам риэлторов, больше всего жители Днепра хотят снять однокомнатную…

    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло
    Новости Днепра
    Сегодня 14:59
    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло

    Сегодня, 21 июня, жители одного из жилых массивов Днепра остались…

    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза
    Новости Днепра
    Сегодня 14:46
    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза

    На Днепр идет непогода.

    Последние новости

    На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)
    На Днепропетровщине спасатели достали из ловушки корову (ФОТО)

    Сегодня, 21 июня, в 10:13 в Службу спасения позвонил житель села Червоный Яр Каменского района.

    Сегодня 16:19
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад
    В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад

    В Никополе на Днепропетровщине ищут 41-летнюю женщину.

    Сегодня 15:27
    просмотров
    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата
    Скандал вокруг больницы Мечникова: Рыженко заявил об угрозе рейдерского захвата

    Гендиректор больницы им. Мечникова заявил об угрозе ее рейдерского захвата, а Филатов предложил передать это дело правоохранителям.

    Сегодня 15:22
    1
    просмотров
    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)
    Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

    По словам риэлторов, больше всего жители Днепра хотят снять однокомнатную квартиру. объясняется это тем, что за такое жилье дешевле платить коммуналку, а проживать там могут двое и даже трое людей, если позволяет количество спальных мест. Однокомнатные квартиры в аренду найти…

    Сегодня 15:07
    просмотров
    Филатов: «Вопрос стадиона «Авангард» будет решен на внеочередной сессии горсовета — в ближайшие две недели»
    Филатов: «Вопрос стадиона «Авангард» будет решен на внеочередной сессии горсовета — в ближайшие две недели»

    Мэрия Днепра делает все, чтобы окончательное решение о приднепровском стадионе «Авангард» было приемлемым для всех горожан.

    Сегодня 15:01
    просмотров
    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло
    Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло

    Сегодня, 21 июня, жители одного из жилых массивов Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:59
    2
    просмотров
    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза
    Первый уровень опасности: на Днепр сунет гроза

    На Днепр идет непогода.

    Сегодня 14:46
    просмотров
    Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров
    Эксвладелец ГОКа на Днепропетровщине поставлял сырье для российских «Калибров

    Сырье, которое добывали на Демуринском ГОКе, поставляли производителям российских крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов и вертолетов.

    Сегодня 14:02
    просмотров
    На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал
    На Днепропетровщине на трассе во время движения загорелся самосвал

    Сегодня, 21 июня, на трассе М-30 «Стрый-Знаменка-Изварино» в Павлоградском районе загорелся самосвал.

    Сегодня 13:48
    0
    просмотров
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram
    В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram

    В Днепре судили сотрудника ГСЧС, торговавшего наркотиками через Telegram.

    Сегодня 13:25
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх