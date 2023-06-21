Исчезнувшие фонтаны в парке Шевченка в Днепре: грации с мячом, студенты и зверенок у ресторана (ФОТО)

Как раньше выглядели фонтаны в парке и что с ним случилось – узнали журналисты dnepr.info.
На центральной аллее неподалеку от ресторана «Маяк» был фонтан, где в центре чаши девушки на вытянутых руках держали мяч. Фонтан был любим детворой, у многих жителей Днепра есть с ним фото в детских альбомах. Появился фонтан в парке после его реконструкции в 1950-х годах, но не пережил 1990-е. Воду в него подавать перестали, сейчас гуляя по парку можно увидеть остатки чаши, они в полуразрушенном состоянии и почти засыпаны землей.
Среди начинающих спортсменов-школьников Днепра считалось, что, если кинуть в бассейн монетку это поможет показать лучший результат на соревнованиях.
Неподалеку от танцевальной площадки находился фонтан, где в центре чаши были скульптуры резвящихся детей – один сидел, а второй поливал его водой. Фонтан также предназначался для детей – был небольшой. Малыши любили пускать в нем кораблики, а их родители – фотографировать детей на фоне фонтана. Возле фонтана назначались свиданья и встречи.
По местным поверьям считалось, что фонтан помогает найти спутника или спутницу жизни. Но для этого его нужно об этом попросить. Желание встретить вторую половинку обязательно нужно было сказать громко и когда вокруг никого не было. Последнее было очень проблематично, поскольку фонтан был довольно популярным местом отдыха и возле него почти всегда были люди.
На месте ресторана «Маяк» до Второй мировой войны был небольшой фонтан со зверьком внутри чаши. Фонтан находился рядом с рестораном «Аврора», но после реконструкции заведения исчез. Возвели фонтан в 1930-х годах, убрали в середине 1950-х.
Украшением парка считался фонтан у Дворца студентов. В большой прямоугольной чаше был несколько скульптур, изображающих учащихся вузов. Конструкция была сложная и многоярусная. Появился он в парке после реконструкции здания дворца в начале 1950-х годов. Простоял фонтан в парке почти 30 лет и за это время успел стать одним из символов города. Его изображение печатались на открытках. Он пользовался большой популярностью у студентов, перед сессией туда бросали монетки на удачу – считалось, что это может принести «шару» и поможет сдать экзамены на отлично.
В начале 1990-х воду в фонтан подавать перестали, в 1993 году его засыпали землей.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав -Днепропетровск»
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