Кому в Днепре готовы платить от 40 тыс грн в месяц: список вакансий

Лето – пора, когда многие решают сменить работу. Рынок труда в Днепре и Украине восстанавливается, поэтому появляется много новых вакансий, как и соискателей. Зарплаты предлагают разные, в зависимости от специальности и опыта работы желающего найти работу.

Журналисты dnepr.info узнали, каким специалистам в Днепре готовы платить минимум 40 тыс грн в месяц.

Стоматолог –ортопед в Днепре может зарабатывать от 80 до 150 тыс грн в месяц. Работать нужно будет в частной клинике. Соискателю нужно иметь 2 года опыта работы, знать современные методы лечения, устанавливать коронки, мосты, накладки, придерживаться протоколов лечения.

Менеджер внешне-экономической деятельности может заработать от 45 до 80 тыс грн. Среди обязанностей: ведение переписки с контрагентами, оформление контрактов, обеспечение логистики доставки, перевод документов, организация командировок сотрудников, сотрудничество с брокером. От будущего сотрудника хотят, чтобы он свободно владел английским языком, имел опыт деловой переписки и переговоров, умел работать в команде и правильно распределять рабочее время.

Если у водителя есть свое авто на 10 тонн ему готовы платить от 70 тыс грн в месяц за то, что он будет перевозить на нем грузы. Работать нужно будет с 7:30 до 21:00, а машина должна быть не старше 2012 года.

Офтальмолог в Днепре может зарабатывать от 60 до 70 тыс грн в месяц. Чем конкретно должен будет заниматься врач на должности не сказано. Отмечается, что он должен будет «обеспечивать высокий уровень практических и теоретических знаний в офтальмологии», а еще он должен быть ответственный, организованный и мотивированный. Рабочий день предполагается с 8 утра до 18 вечера.

Менеджер по продаже солнечных электростанций может рассчитывать на зарплату от 36 до 90 тыс грн в зависимости от того, сколько станций ему удастся продать. От сотрудника понадобится обработка заявок от клиентов, переговоры, подготовка коммерческих предложений. Нужен год опыта работы, умение работать с базами данных и компьютером.

От 40 до 80 тыс грн может заработать в Днепре водитель зерновоза. Главное для соискателя иметь права категории СЕ, быть ответственным, внимательным и пунктуальным, а также готовым к работе в сменном режиме.

Столько же может заработать автослесарь с опытом работы от 5 лет. нужно будет диагностировать и ремонтировать авто, устанавливать запчасти и обслуживать машины.

Чуть меньше – от 40 до 70 тыс грн в месяц может заработать категорийный менеджер сети супермаркетов. Ему нужно будет подписывать договоры с поставщиками, искать потенциальных поставщиков, контролировать состояние товарного запаса, оптимизировать закупочную политики и контролировать цену, а также разрабатывать статегию повышения показателей продажи товара.

Адвокат-юрист в Днепре может заработать 60 тыс грн. Тем, кто хочет устроиться ну эту должность нужно иметь не менее 5 лет опыта работы адвокатом, быть готовым к командировкам, хорошо знать хозяйственное, цивильное и административное право, иметь работать в команде. Нужно будет представлять интересы физических и юридических лиц во всех судовых инстанциях и подготавливать процессуальные документы.

Операционный директор коммунальной компании может заработать от 50 до 65 тыс грн. Претендент должен иметь опыт работы от 5 -10 лет, знать английский и немецкий языки. На должности ему нужно будет открывать новые филии по стране, эффективно руководить подчиненными и выполнять показатели KPI, определять план развития компании.

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