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  • Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:07
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По словам риэлторов, больше всего жители Днепра хотят снять однокомнатную квартиру. объясняется это тем, что за такое жилье дешевле платить коммуналку, а проживать там могут двое и даже трое людей, если позволяет количество спальных мест. Однокомнатные квартиры в аренду найти сложно, потому что их не много на рынке, но иногда попадаются хорошие предложения и снять квартиру можно за небольшие деньги и с максимально хорошими условиями.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых квартир в аренду в Днепре.

4 тыс грн в месяц обойдется аренда однокомнатной квартиры на улице Сечевых Стрельцов. Жилье находится на первом этаже дома-екатерининки, общая площадь – 14 кв.м. В квартире есть комната, удобства и небольшой коридор, где можно оборудовать кухню. В помещении сделан ремонт, но совсем нет мебели.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Столько же обойдется аренда квартиры на улице Максима Дия. Жилье также находится на первом этаже, но дом – панельный. Общая площадь квартиры 23 кв.м. В ней есть необходимая для проживания мебель и техника, квартирант сможет пользоваться даже мультиваркой и электрочайником со стиральной машиной. Как отмечает автор объявления, в помещении недавно был сделан ремонт.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

4,5 тыс грн обойдется аренда однокомнатной квартиры в районе жилмассива Тополь 3. Жилье находится на втором этаже девятиэтажного дома. Общая площадь квартиры – 39 кв.м. В квартире из мебели и техники есть только плита и кухонные шкафы с водонагревателем. Все остальное квартиранту придется везти свое.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Аренда квартиры на Красном Камне обойдется в 5 тыс грн. Однокомнатная расположена на последнем этаже панельного дома. Общая площадь 22 кв.м. Как пишет автор объявления, состояние ее жилое, есть мебель и техника.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

За аналогичную сумму можно снять однокомнатную на Титова. Квартира расположена в высотном доме на 4 этаже. Квартиранту предоставят мебель, технику и все необходимое для проживания. Правда, некоторая мебель в квартиры выглядит весьма необычно (см.фото).

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Снять квартиру в Приднепровске обойдется 5,5 тыс грн. Расположена она на 6 этаже панельного дома, в ней два спальных места, довольно свежий ремонт и мебель в хорошем состоянии.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Аренда однокомнатной на Солнечном обойдется в 5,999 грн. Общая площадь квартиры 40 кв.м, в помещении сделан евроремонт, куплена новая мебель. Из окон вид на набережную. Проживать в квартире смогут два человека – там два спальных места.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Также с хорошим новым ремонтом можно снять однокомнатную квартиру на 12 квартале. Обойдется она в 6 тыс грн в месяц. Жилье находится на 8 этаже, автор объявления пишет, что из окна открывается прекрасный вид. В квартире новая мебель и техника.

Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

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Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Без мебели, но с ремонтом и в центре города: как выглядит квартира за 4 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)Русский

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