Много снега и родной 1-й трамвай: в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в Днепре

Каждый из нас ежедневно бывает на проспекте Дмитрия Яворницкого – ведь это одна из самых главных транспортных артерий города. Там курсируют десятки трамваев, троллейбусов и автобусов, по проспекту можно доехать от ж/д вокзала до центра города и дальше. Отметим, что его длина с востока на запад — 5000 метров, он проходит в Соборном, Шевченковском и Центральном районах города.
За многие годы своего существования проспект менялся, поэтому мало кто знает, как он выглядел раньше. Мы нашли в сети редкое ретрофото проспекта Яворницкого – это 29 ноября 1985 года.
Его опубликовала Елена Присягина в ФБ-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.
На снимке можно увидеть много снега (хотя была еще осень) и родной для многих горожан первый трамвай.
Отметим, проспект Яворницкого не раз переименовывали. Исторические названия — Великая улица, Великая бульварная улица, Екатерининский проспект (1834-1923), проспект Карла Маркса (1923-2016).
Напомним, ранее мы писали, что в сети показали, как 50 лет назад выглядел зверинец напротив «Озерки» в Днепре (ФОТО).
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