Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Много снега и родной 1-й трамвай: в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в Днепре

Много снега и родной 1-й трамвай: в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в Днепре

Сегодня 18:19
просмотров

Погрузимся в историю!
Новости Днепра про Много снега и родной 1-й трамвай: в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в Днепре

Современное фото.

Каждый из нас ежедневно бывает на проспекте Дмитрия Яворницкого – ведь это одна из самых главных транспортных артерий города. Там курсируют десятки трамваев, троллейбусов и автобусов, по проспекту можно доехать от ж/д вокзала до центра города и дальше. Отметим, что его длина с востока на запад — 5000 метров, он проходит в Соборном, Шевченковском и Центральном районах города.

За многие годы своего существования проспект менялся, поэтому мало кто знает, как он выглядел раньше. Мы нашли в сети редкое ретрофото проспекта Яворницкого – это 29 ноября 1985 года.

Его опубликовала Елена Присягина в ФБ-сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.

На снимке можно увидеть много снега (хотя была еще осень) и родной для многих горожан первый трамвай.

Новости Днепра про Много снега и родной 1-й трамвай: в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в Днепре

Отметим, проспект Яворницкого не раз переименовывали. Исторические названия — Великая улица, Великая бульварная улица, Екатерининский проспект (1834-1923), проспект Карла Маркса (1923-2016).

Напомним, ранее мы писали, что в сети показали, как 50 лет назад выглядел зверинец напротив «Озерки» в Днепре (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про Много снега и родной 1-й трамвай: в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Много снега и родной 1-й трамвай: в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в ДнепреРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области 200 га земли передали в частные руки по поддельным документам
Новости Днепра
Сегодня 16:01
В Днепропетровской области 200 га земли передали в частные руки по поддельным документам

Прокуратура вернула государству земли сельскохозяйственного назначения стоимостью 40 млн. грн.

В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий
Новости Днепра
Сегодня 14:48
В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий

Не игнорируйте тревоги!

Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»
Новости Днепра
Сегодня 12:30
Утром россияне ударили по Никополю из артиллерии, двое мужчин пострадали: один из них – «тяжелый»

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 08:33
В Днепропетровской области ГСЧС-ники спасли из огня двух мужчин (ФОТО)

Пожары произошли в Каменском и Марганце.

Последние новости

Где в Днепре вклеить фото в паспорт и сколько это стоит: при каких условиях «книжку» заменят на ID-картку
Где в Днепре вклеить фото в паспорт и сколько это стоит: при каких условиях «книжку» заменят на ID-картку

Жители Днепра, когда им исполнилось 25 или 45 лет должны вклеить новое фото в паспорт. Эта норма прописана в законодательстве страны. Речь идет о бумажном паспорте-книжечке. Если этого не сделать вовремя – паспорт подлежит обмену.

Сегодня 17:26
5
просмотров
Домашний пес умер в муках: в Днепре на одном из жилмассивов снова активизировались догхантеры
Домашний пес умер в муках: в Днепре на одном из жилмассивов снова активизировались догхантеры

Жертвами догхантеров могут стать как бездомные собаки, так и домашние питомцы.

Сегодня 16:45
6
просмотров
В Днепропетровской области 200 га земли передали в частные руки по поддельным документам
В Днепропетровской области 200 га земли передали в частные руки по поддельным документам

Прокуратура вернула государству земли сельскохозяйственного назначения стоимостью 40 млн. грн.

Сегодня 16:01
просмотров
Прорыв на теплосети: некоторые жители Днепра остались без отопления
Прорыв на теплосети: некоторые жители Днепра остались без отопления

Также в Днепре сегодня по некоторым адресам нет воды.

Сегодня 15:38
8
просмотров
Воры из Днепропетровщины поехали в Закарпатье, чтобы обокрасть «Новую почту»
Воры из Днепропетровщины поехали в Закарпатье, чтобы обокрасть «Новую почту»

"Гастролеры" обворовали Новую почту в Ужгороде.

Сегодня 15:01
0
просмотров
В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий
В Кривом Роге слышали серию взрывов: официальный комментарий

Не игнорируйте тревоги!

Сегодня 14:48
5
просмотров
Как жителям Днепра получить компенсацию за ремонт недвижимости, поврежденной во время войны
Как жителям Днепра получить компенсацию за ремонт недвижимости, поврежденной во время войны

С начала этого года жители Днепра, чье жилье пострадало от ракетных атак и при этом они сделали ремонт за свои деньги могут получить компенсацию за проведенные работы и строительные материалы. Средства будут переведены на счет в рамках программы «єВідновлення».

Сегодня 14:35
2
просмотров
Отец привез детей в гости к родственникам в Днепре и потерял их
Отец привез детей в гости к родственникам в Днепре и потерял их

В Днепре отец случайно потерял детей.

Сегодня 14:11
2
просмотров
Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео «пожара»
Ночью на российском аэродроме в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34: в ГУР показали видео «пожара»

В ГУР отметили, что причины возгорания самолета уточняются.

Сегодня 13:39
10
просмотров
Двое военных, которые были в плену, вернулись на Криворожье во время наибольшего обмена
Двое военных, которые были в плену, вернулись на Криворожье во время наибольшего обмена

В рамках одного из самых больших обменов из плена вернулись два военных из Криворожья.

Сегодня 13:21
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх