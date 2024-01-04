Двое военных, которые были в плену, вернулись на Криворожье во время наибольшего обмена

В рамках одного из самых больших обменов из плена вернулись два военных из Криворожья.

Хорошее известие сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Вчера среди 230 возвращенных из плена в Украину защитников были двое бойцов из Криворожья — из Кривого Рога и Широковского общества. Их имена не называют, однако совсем скоро военные встретятся со своими родными.

Напомним, 3 января после продолжительного перерыва состоялся обмен пленными. Домой вернулись 230 бойцов, проведших в российском плену более года, а некоторых из них заключили в тюрьму еще в начале полномасштабного вторжения.

Значительная часть бойцов попала в плен из Азовстали и Мариуполя, а также острова Змеиный. Многие из них – пограничники, нацгвардейцы и боевые медики.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: