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  • Двое военных, которые были в плену, вернулись на Криворожье во время наибольшего обмена

Двое военных, которые были в плену, вернулись на Криворожье во время наибольшего обмена

Сегодня 13:21
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В рамках одного из самых больших обменов из плена вернулись два военных из Криворожья.

Новости Днепра про Двое военных, которые были в плену, вернулись на Криворожье во время наибольшего обмена

Хорошее известие сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Вчера среди 230 возвращенных из плена в Украину защитников были двое бойцов из Криворожья — из Кривого Рога и Широковского общества. Их имена не называют, однако совсем скоро военные встретятся со своими родными.

Напомним, 3 января после продолжительного перерыва состоялся обмен пленными. Домой вернулись 230 бойцов, проведших в российском плену более года, а некоторых из них заключили в тюрьму еще в начале полномасштабного вторжения.

Значительная часть бойцов попала в плен из Азовстали и Мариуполя, а также острова Змеиный. Многие из них – пограничники, нацгвардейцы и боевые медики.

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