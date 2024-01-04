Двое военных, которые были в плену, вернулись на Криворожье во время наибольшего обмена

Хорошее известие сообщил глава Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
Вчера среди 230 возвращенных из плена в Украину защитников были двое бойцов из Криворожья — из Кривого Рога и Широковского общества. Их имена не называют, однако совсем скоро военные встретятся со своими родными.
Напомним, 3 января после продолжительного перерыва состоялся обмен пленными. Домой вернулись 230 бойцов, проведших в российском плену более года, а некоторых из них заключили в тюрьму еще в начале полномасштабного вторжения.
Значительная часть бойцов попала в плен из Азовстали и Мариуполя, а также острова Змеиный. Многие из них – пограничники, нацгвардейцы и боевые медики.
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