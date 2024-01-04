Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі

Поринемо в історію!

Кожен із нас чи не щодня буває на проспекті Дмитра Яворницького – адже це одна із найголовніших транспортних артерій міста. Там курсують десятки трамваїв, тролейбусів та автобусів, по проспекту можна доїхати від залізничного вокзалу до центру міста і далі. Зазначимо, його довжина зі сходу на захід — 5000 метрів, він пролягає у Соборному, Шевченківському та Центральному районах міста.

За багато років свого існування проспект змінювався, тому мало хто знає, як він виглядав раніше. Ми знайшли у мережі рідкісне ретрофото проспекту Яворницького – це 29 листопада 1985 року.

Його опублікувала Олена Присягіна у ФБ-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.

На знімку можна побачити багато снігу (хоча була ще осінь) та рідний для багатьох містян перший трамвай.

Зазначимо, проспект Яворницького не один раз перейменовували. Історичні назви — Велика вулиця, Велика бульварна вулиця, Катерининський проспект (1834—1923), проспект Карла Маркса (1923—2016).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти “Озерки” у Дніпрі (ФОТО).

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