Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі

Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі

Сьогодні 18:19
просмотров

Поринемо в історію!
Новости Днепра про Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі

Сучасне фото.

Кожен із нас чи не щодня буває на проспекті Дмитра Яворницького – адже це одна із найголовніших транспортних артерій міста. Там курсують десятки трамваїв, тролейбусів та автобусів, по проспекту можна доїхати від залізничного вокзалу до центру міста і далі. Зазначимо, його довжина зі сходу на захід — 5000 метрів, він пролягає у Соборному, Шевченківському та Центральному районах міста.

За багато років свого існування проспект змінювався, тому мало хто знає, як він виглядав раніше. Ми знайшли у мережі рідкісне ретрофото проспекту Яворницького – це 29 листопада 1985 року.

Його опублікувала Олена Присягіна у ФБ-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.

На знімку можна побачити багато снігу (хоча була ще осінь) та рідний для багатьох містян перший трамвай.

Новости Днепра про Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у Дніпрі

Зазначимо, проспект Яворницького не один раз перейменовували. Історичні назви — Велика вулиця, Велика бульварна вулиця, Катерининський проспект (1834—1923), проспект Карла Маркса (1923—2016).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти “Озерки” у Дніпрі (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про Багато снігу та рідний 1-й трамвай: у мережі показали рідкісне ретрофото проспекту Яворницького у ДніпріУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Стало відомо, чи святкуватимуть у Дніпрі Водохреща
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
Стало відомо, чи святкуватимуть у Дніпрі Водохреща

У міськраді відповіли, чи будуть на Водохреща офіційні локації для…

Де у Дніпрі вклеїти фото в паспорт і скільки це коштує: за яких умов «книжку» замінять на ID-картку
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Де у Дніпрі вклеїти фото в паспорт і скільки це коштує: за яких умов «книжку» замінять на ID-картку

Жителі Дніпра, коли їм виповнилося 25 чи 45 років, повинні…

У Дніпрі через ДТП в час пік “паралізувало” Слобожанський проспект (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:49
У Дніпрі через ДТП в час пік “паралізувало” Слобожанський проспект (ФОТО)

Проспект Слобожанський застряг в заторах.

Домашній пес помер у муках: у Дніпрі на одному із житломасивів знову активізувалися догхантери
Новини Дніпра
Сьогодні 16:45
Домашній пес помер у муках: у Дніпрі на одному із житломасивів знову активізувалися догхантери

Жертвами догхантерів можуть стати як безпритульні собаки, так і домашні…

Наверх