Мэр Днепра об уголовном производстве против него в россии: «Счастлив находиться в клубе самых ужасных преступников»

Своими мыслями об этом он поделился в социальных сетях.
Счастлив находиться в клубе самых ужасных преступников по версии российской федерации недолюдков.
Теперь – вместе с уважаемыми Валерием Федоровичем и Александром Станиславовичем.
Не говоря уже о прокуроре Международного уголовного суда Кариме Хане.
Свое «почетное членство» я приобрел в апреле прошлого года:))
А шел к нему с 2014-го.
Итак, желаем дальнейших творческих успехов россиянам в их удивительных увлечениях ртом, пока он у них еще открывается, — сообщил мэр Днепра.
Напомним, ранее мы писали, что вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского.
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