Мэр Днепра об уголовном производстве против него в россии: «Счастлив находиться в клубе самых ужасных преступников»

Мэр города, Борис Филатов, попал в список самых "ужасных" преступников по версии рф.

Своими мыслями об этом он поделился в социальных сетях.

Счастлив находиться в клубе самых ужасных преступников по версии российской федерации недолюдков.

Теперь – вместе с уважаемыми Валерием Федоровичем и Александром Станиславовичем.

Не говоря уже о прокуроре Международного уголовного суда Кариме Хане.

Свое «почетное членство» я приобрел в апреле прошлого года:))

А шел к нему с 2014-го.

Итак, желаем дальнейших творческих успехов россиянам в их удивительных увлечениях ртом, пока он у них еще открывается, — сообщил мэр Днепра.