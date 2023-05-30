СБУ массово рассылает днепрянам смс-сообщения: зачем

Служба безопасности Украины массово рассылает днепрянам смс-сообщения с призывом прекратить онлайн-трансляцию камер наблюдения.
Как отмечено в сообщении, такие трансляции может использовать враг для корректировки ракетных ударов. Также там просят граждан при обнаружении онлайн-трансляций сообщать об этом в официальный Telegram-бот СБУ.
Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.п., которые могут использоваться врагом для коррекции ракетных ударов. При обнаружении онлайн-трансляции сообщайте в официальный Telegram-бот СБУ. Вместе победим! Слава Украине! – говорится в сообщении.
Отметим, в Украине до сих пор работают уличные камеры, которые транслируют панорамы городов в прямом эфире. С их помощью россияне могут отслеживать места работы украинской ПВО в режиме онлайн.
Так и произошло 16 мая во время массированной атаки на Киев. Подробности здесь.
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