СБУ массово рассылает днепрянам смс-сообщения: зачем

Если вам пришло сообщение от СБУ, не пугайтесь!

Служба безопасности Украины массово рассылает днепрянам смс-сообщения с призывом прекратить онлайн-трансляцию камер наблюдения.

Как отмечено в сообщении, такие трансляции может использовать враг для корректировки ракетных ударов. Также там просят граждан при обнаружении онлайн-трансляций сообщать об этом в официальный Telegram-бот СБУ.

Просим владельцев веб-камер на территории Украины прекратить онлайн-трансляцию зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и т.п., которые могут использоваться врагом для коррекции ракетных ударов. При обнаружении онлайн-трансляции сообщайте в официальный Telegram-бот СБУ. Вместе победим! Слава Украине! – говорится в сообщении.

Отметим, в Украине до сих пор работают уличные камеры, которые транслируют панорамы городов в прямом эфире. С их помощью россияне могут отслеживать места работы украинской ПВО в режиме онлайн.

Так и произошло 16 мая во время массированной атаки на Киев. Подробности здесь.

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