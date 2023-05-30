Мер Дніпра про кримінальне провадження проти нього в рф: “Щасливий перебувати у клубі найжахливіших злочинців”

Своїми думками про це він з іронією поділився у соціальних мережах.
Щасливий перебувати у клубі найжахливіших злочинців за версією російської федерації недолюдків.
Відтепер – разом із шановними Валерієм Федоровичем та Олександром Станіславовичем.
Не кажучи вже про прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.
Своє «почесне членство» я здобув зн у квітні минулого року:))
А йшов до нього з 2014го.
Тож, бажаємо подальших творчих успіхів росіянам у їхніх карколомних захопленнях ротом, поки він в них ще відкривається, – повідомив мер Дніпра.
Нагадаємо, раніше ми писали, що слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського.
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Автор:
Дніпро продовжує системно підтримувати бійців на фронті та забезпечувати їх…
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