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  • Мер Дніпра про кримінальне провадження проти нього в рф: “Щасливий перебувати у клубі найжахливіших злочинців”

Мер Дніпра про кримінальне провадження проти нього в рф: “Щасливий перебувати у клубі найжахливіших злочинців”

Сьогодні 22:45
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Борис Філатов потрапив у список "найжахливіших" злочинців за версією рф.

Новости Днепра про Мер Дніпра про кримінальне провадження проти нього в рф:

 Своїми думками про це він з іронією поділився у соціальних мережах.

Щасливий перебувати у клубі найжахливіших злочинців за версією російської федерації недолюдків.

Відтепер – разом із шановними Валерієм Федоровичем та Олександром Станіславовичем.

Не кажучи вже про прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

Своє «почесне членство» я здобув зн у квітні минулого року:))
А йшов до нього з 2014го.

Тож, бажаємо подальших творчих успіхів росіянам у їхніх карколомних захопленнях ротом, поки він в них ще відкривається, – повідомив мер Дніпра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського.

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