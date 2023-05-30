Мер Дніпра про кримінальне провадження проти нього в рф: “Щасливий перебувати у клубі найжахливіших злочинців”

Борис Філатов потрапив у список "найжахливіших" злочинців за версією рф.

Своїми думками про це він з іронією поділився у соціальних мережах.

Щасливий перебувати у клубі найжахливіших злочинців за версією російської федерації недолюдків.

Відтепер – разом із шановними Валерієм Федоровичем та Олександром Станіславовичем.

Не кажучи вже про прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

Своє «почесне членство» я здобув зн у квітні минулого року:))

А йшов до нього з 2014го.

Тож, бажаємо подальших творчих успіхів росіянам у їхніх карколомних захопленнях ротом, поки він в них ще відкривається, – повідомив мер Дніпра.