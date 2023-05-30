Официально: в Днепре этим летом запретили купаться на пляжах

Как сообщили в горсовете, в этом году в Днепре снова запретили купаться на официальных пляжах. Такое решение 30 мая приняла городская комиссия по ТВ и ЧС. Делают это из соображений безопасности, ведь военное положение продолжается.
На трех официальных пляжах, а это зона отдыха на Монастырском острове, Мануйловский пляж в парке Сагайдак и Приднепровский, установят предупредительные таблички.
Напомним, в прошлом году в Днепре также официально не работали пляжи. Тогда этот запрет объясняли тем, что рядом нет укрытий, поэтому отдыхающие не смогут укрыться в случае угрозы с воздуха. Однако это не останавливало отдыхающих, которые все равно приходили в воду.
Заметим, что это достаточно опасно, ведь если пляж официально не открыт, то его не подготовили к купальному сезону. Кроме этого, в зоне отдыха не будут дежурить спасатели, поэтому если кто-то начнет тонуть – помощи можно не ждать.
Раньше мы писали, что на Монастырском острове расчищают пляж.
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