Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского

В ведомстве страны-агрессора указывают, что розыск объявлен якобы по статье Уголовного кодекса. При этом конкретную статью не уточняют.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД РФ, сообщает « РИА-Новости «.

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