Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского

Сегодня 20:30
просмотров

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Новости Днепра про Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД РФ, сообщает «РИА-Новости«.

В ведомстве страны-агрессора указывают, что розыск объявлен якобы по статье Уголовного кодекса. При этом конкретную статью не уточняют.

Новости Днепра про Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского

 

Читайте также:

Новости Днепра про Вслед за Залужным россия объявила в розыск СырскогоУкраїнська Новости Днепра про Вслед за Залужным россия объявила в розыск СырскогоРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности

    1 июня ко Международному Дню детей в Художественном переулке откроют…

    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

    В Никопольском районе с 1 июня изменится продолжительность комендантского часа.

    Ситуация на фронте сегодня 30 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая

    Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и…

    Каменных баб возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные «домики»: зачем
    Новости Днепра
    Сегодня 17:40
    Каменных баб возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные «домики»: зачем

    Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в…

    Последние новости

    В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности
    В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности

    1 июня ко Международному Дню детей в Художественном переулке откроют мини инсталляцию, посвященную известной актрисе, модели и певице Мили Йовович, которая, как известно, ребенком посещала детский сад в городе Днепр.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    На фронте погиб 22-летний Виктор Коновалов из Днепропетровщины
    На фронте погиб 22-летний Виктор Коновалов из Днепропетровщины

    Выполняя боевые задания вблизи села Большая Новоселка Донецкой области, погиб наш мужественный земляк Виктор Коновалов.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа
    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

    В Никопольском районе с 1 июня изменится продолжительность комендантского часа.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая

    Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные атаковали 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смерти
    В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смерти

    29 мая примерно в 07:30 в полицию поступило сообщение о смерти 58-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, он скончался в результате многочисленных травм.

    Сегодня 18:27
    1
    просмотров
    Мощные машины для больших результатов: Днепр отправил на фронт очередные два десятка грузовиков
    Мощные машины для больших результатов: Днепр отправил на фронт очередные два десятка грузовиков

    Днепр продолжает системно поддерживать бойцов на фронте и снабжать их необходимыми техникой и оборудованием.

    Сегодня 17:58
    просмотров
    Каменных баб возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные «домики»: зачем
    Каменных баб возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные «домики»: зачем

    Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в бронированные домики.

    Сегодня 17:40
    просмотров
    Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день
    Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты…

    Сегодня 17:39
    просмотров
    На россии объявили в розыск Валерия Залужного
    На россии объявили в розыск Валерия Залужного

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

    Сегодня 17:11
    0
    просмотров
    Официально: в Днепре этим летом запретили купаться на пляжах
    Официально: в Днепре этим летом запретили купаться на пляжах

    На этот раз снова без пляжей.

    Сегодня 16:48
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх