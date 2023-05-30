Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД РФ, сообщает «РИА-Новости«.
В ведомстве страны-агрессора указывают, что розыск объявлен якобы по статье Уголовного кодекса. При этом конкретную статью не уточняют.
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