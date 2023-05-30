Каменных баб возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные «домики»: зачем

Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в бронированные домики.

Как рассказали сотрудники на Facebook-странице исторического музея, каменные бабы наконец-то надели настоящие бронежилеты. Скульптуры поместили в конструкции, которые сделаны из крепкого кеврала – так называют материал, который используют при изготовлении защитного снаряжения.

Броники, напоминающие пчелиные ульи, должны защитить баб от обстрелов.

Дорогие посетители! просим с пониманием отнестись к тому, что пока мы не проводим экскурсии по каменной пластике, ведь враг активизировался, а каменные защитники вечности теперь сами нуждаются в защите, — пишут музейщики.

Напомним, в начале войны каменных бабок уже защищали брониками, но тогда их роль выполняли мешки с песком, которыми обставили скульптуры. Экспонаты уже несколько раз раздевали для того, чтобы обработать и высушить, и одевали снова.

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