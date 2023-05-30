Слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Про це свідчать дані на сайті МВС РФ, повідомляє “ РИА-Новости “.

У відомстві країни-агресора зазначають, що розшук оголошено нібито за статтею Кримінального кодексу. При цьому конкретної статті не уточнюють.

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