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Слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського

Сьогодні 20:30
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Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Новости Днепра про Слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського

Про це свідчать дані на сайті МВС РФ, повідомляє “РИА-Новости“.

У відомстві країни-агресора зазначають, що розшук оголошено нібито за статтею Кримінального кодексу. При цьому конкретної статті не уточнюють.

Новости Днепра про Слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського

Раніше ми писали: На росії оголосили у розшук Валерія Залужного

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