Недавно мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что он поехал с официальной командировкой в город Осака, Япония. Также он анонсировал хорошие новости.
Сегодня Борис Филатов рассказал на своей странице в соцсети, что этот японский город будет способствовать послевоенному восстановлению Днепра.
Соглашение о содействии Осака послевоенному восстановлению Днепра подписано. Второй по мощности мегаполис Японии, обладатель всемирной выставки EXPO-2025, присоединился к помощи родному Городу. Подробности позже, — написал он.
Также мэр отметил, что сегодня над мэрией Осака развевался украинский флаг.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри.
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