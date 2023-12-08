Массированный удар по Украине: враг запустил 19 крылатых ракет, 14 уничтожили

Всего было задействовано 7 самолетов, которые, предварительно, выпустили 19 крылатых ракет воздушного базирования.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры в Днепропетровской области. Вторая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева, — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 уничтожены 14 из 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской и Киевской областях.
К сожалению, в нашей области есть «прилеты». Разрушения есть в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде. Один человек погиб, 4 пострадали.
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