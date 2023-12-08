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Масований удар по Україні: ворог запустив 19 крилатих ракет, 14 знищили

Сьогодні 10:21
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Сьогодні вранці росіяни масовано атакували Україну ракетами Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Новости Днепра про Масований удар по Україні: ворог запустив 19 крилатих ракет, 14 знищили

Усього було задіяно 7 літаків, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва, – йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині.

Новости Днепра про Масований удар по Україні: ворог запустив 19 крилатих ракет, 14 знищили

На жаль, в нашій області є “прильоти”. Руйнування є в Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді. Одна людина загинула, 4 постраждали.

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Новости Днепра про Масований удар по Україні: ворог запустив 19 крилатих ракет, 14 знищилиУкраїнська Новости Днепра про Масований удар по Україні: ворог запустив 19 крилатих ракет, 14 знищилиРусский

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