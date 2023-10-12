Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек, – МИД

К сожалению, количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек.
Об этом сообщил Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины.
Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел, – написал он.
Кроме того, девять украинцев получили ранения разной степени тяжести. Еще девять – считаются пропавшими без вести.
Украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших, – отметил спикер МИД.
По его словам, более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. Дипломаты готовят на 14 октября первый эвакуационный рейс в Румынию.
Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут отправлены гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве. Около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен. МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее вытащить наших людей, – написал Николенко.
Напомним, 7 октября ХАМАС атаковал Израиль сначала ракетами, а затем ворвался на юг страны, убивая людей и захватывая заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сектору Газа, в последующие дни удары стали более интенсивными.
Утром 9 октября представитель армии Израиля сказал, что ЦАХАЛ возобновил контроль над всей территорией страны. В настоящее время Израиль продолжает антитеррористическую операцию.
Количество погибших израильтян с начала нападения боевиков ХАМАС достигло уже 1300 человек. Более 3 тысяч ранены. Судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, до сих пор остается неизвестной. Также сотни палестинцев погибли или получили ранения.
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