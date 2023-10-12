Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей, – МЗС

Крім того, 9 українців отримали поранення, а ще 9 вважаються зниклими безвісти.

На жаль, кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей.

Про це повідомив Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України.

Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв’язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл, – написав він.

Крім того, дев’ять українців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Іще дев’ять – вважаються зниклими безвісти.

Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих, – зазначив речник МЗС.

За його словами, понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії.

Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві. Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Водночас через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий. МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей, – написав Ніколенко.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль спочатку ракетами, а потім вдерся на південь країни, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала операцію «Залізні мечі», завдавши ударів по сектору Газа, у наступні дні удари стали інтенсивнішими.

Вранці 9 жовтня речник армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усією територією країни. Зараз Ізраїль продовжує антитерористичну операцію.

Кількість загиблих ізраїльтян з початку нападу бойовиків ХАМАС досягла вже 1300 людей. Понад 3 тисячі поранені. Доля приблизно 150 осіб, викрадених та вивезених до сектору Газа, досі залишається невідомою. Також сотні палестинців загинули чи отримали поранення.

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