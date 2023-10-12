Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибухи

Сьогодні 10:00
просмотров

Без паніки!

Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибухи

Сьогодні, 12 жовтня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунають вибухи.

Проте підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибухиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кам’янському під час сварки брат вбив сестру
Новини Дніпра
Сьогодні 09:35
У Кам’янському під час сварки брат вбив сестру

Оперативники затримали зловмисника.

Мешканців Дніпра та області попереджають про потрійну небезпеку: бережіть себе
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
Мешканців Дніпра та області попереджають про потрійну небезпеку: бережіть себе

Бережіть себе та одягайтеся потепліше!

Уночі на Дніпропетровщині чули вибух: працювала ППО
Новини Дніпра
Сьогодні 07:45
Уночі на Дніпропетровщині чули вибух: працювала ППО

Російські терористи знову атакували Дніпропетровщину.

У Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо
Новини Дніпра
Сьогодні 07:25
У Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо

Роботи триватимуть з 24 жовтня до 10 листопада 2023 року.

Наверх