У Кам’янському під час сварки брат вбив сестру

Оперативники затримали зловмисника.

У вівторок, 10 жовтня, до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що вже декілька днів не може додзвонитися до своєї 43-річної сестри. Разом з батьком зниклої поліцейські потрапили до її квартири та виявили у кімнаті тіло жінки з ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 35-річний брат потерпілої. Оперативники затримали зловмисника 11 жовтня на залізничному вокзалі.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як з’ясувалося, 8 жовтня підозрюваний прийшов у гості до сестри. Між ними виникла суперечка, під час якої він взяв на кухні ніж та декілька разів вдарив жінку. Після цього зловмисник втік з місця події, забравши банківську картку та мобільний телефон потерпілої.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти.

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