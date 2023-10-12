У Кам’янському під час сварки брат вбив сестру

У вівторок, 10 жовтня, до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що вже декілька днів не може додзвонитися до своєї 43-річної сестри. Разом з батьком зниклої поліцейські потрапили до її квартири та виявили у кімнаті тіло жінки з ножовими пораненнями.
Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 35-річний брат потерпілої. Оперативники затримали зловмисника 11 жовтня на залізничному вокзалі.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Як з’ясувалося, 8 жовтня підозрюваний прийшов у гості до сестри. Між ними виникла суперечка, під час якої він взяв на кухні ніж та декілька разів вдарив жінку. Після цього зловмисник втік з місця події, забравши банківську картку та мобільний телефон потерпілої.
Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік жорстокого вбив 85-річного дідуся, щоб обікрасти.
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