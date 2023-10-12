Мешканців Дніпра та області попереджають про потрійну небезпеку: бережіть себе

Бережіть себе та одягайтеся потепліше!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про потрійну небезпеку.

Так, 12 жовтня вночі та вранці на території Дніпропетровській області на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0-5°С. Рівень небезпечності 1 (жовтий), місцями 2 (помаранчевий). Крім того, сьогодні вдень очікується посилення південного вітру до 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий). А 12-15 жовтня на південній та західній частині Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

12 жовтня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°С, вдень 15-20°С.

Будь ласка, у цей період будьте максимально обережні, бережіть себе та одягайтеся потепліше!

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