Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы

Россияне ударили ракетой по центру – разрушено одно из админзданий полиции.
Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.
К сожалению, в результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии.
По состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара выросло до 25 человек
На месте «прилета» возник масштабный пожар площадью 200 квадратных метров. Его ликвидируют.
Кроме того, пострадали размещенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей.
Продолжаются спасательные работы.
Просим местных не приближаться к месту работ экстренных служб в целях безопасности, – добавил Клименко.
Также в городе развернули штаб помощи людям в Школе искусств (бывший Центрально-Городской райком).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Людям будет предоставлена помощь строительными материалами, сбор заявок на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и другое, – написал он.
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