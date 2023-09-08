Клименко повідомив, що у Кривому Розі російська ракета вбила поліцейського, 25 людей травмовані

Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух.

Росіяни вдарили ракетою по середмістю – зруйнована одна із адмінбудівель поліції.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

На жаль, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники дістали з-під завалів. Вони у важкому стані.

Станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 25 осіб

На місці “прильоту” виникла масштабна пожежа площею 200 квадратних метрів. Її ліквідовують.

Крім того, постраждали розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців.

Тривають рятувальні роботи.

Просимо місцевих не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки, – додав Клименко.

Також у місті розгорнули штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше, – написав він.

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