Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучные

В Госпродпотребслужбе опубликовали перечень неблагополучных населенных пунктов на территории Днепропетровщины.
Речь идет о территориях, где фиксировали болезни или чрезвычайные ситуации, влияющие на жизнь людей. Обычно это населенные пункты, где произошла вспышка заболеваемости у животных.
Так, трихинеллез диких свиней зафиксировали:
охотничьи угодья Синельниковского района.
Трихинеллез лис
охотничьи угодья Каменского района.
Бешенство животных
собак:
с. Софиевка Криворожского района;
с. Березово Синельниковского района;
кошек:
с. Заря Каменского района;
с. Петриковка Днепровского района;
с. Александровка Днепровского района;
куницы:
с. Новониколаевка, с/х угодья Синельниковского района;
лисы:
г. Терновка Павлоградского района;
КРС:
с. Каменка Криворожского района;
ДРХ
с. Мала Петриковка Днепровского района.
Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота
ФХ «ЛИОН» Каменского района.
Напомним, ранее вблизи Днепра больная бешенством кошка покусала четырех человек.
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