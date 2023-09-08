Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучные

с. Заря Каменского района; с. Петриковка Днепровского района; с. Александровка Днепровского района;

с. Софиевка Криворожского района; с. Березово Синельниковского района;

Речь идет о территориях, где фиксировали болезни или чрезвычайные ситуации, влияющие на жизнь людей. Обычно это населенные пункты, где произошла вспышка заболеваемости у животных.

В Госпродпотребслужбе опубликовали перечень неблагополучных населенных пунктов на территории Днепропетровщины.

В Госпотребслужбе сообщили подробности проверки заведения с уличной едой, где…

Берегите себя и своих любимцев!

В поселке Александровка четырех человек покусала бешеная кошка.

На территорию области нельзя завозить некоторые виды мяса.

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