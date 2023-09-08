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Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучные

Сегодня 20:43
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Новости Днепра про Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучные

В Госпродпотребслужбе опубликовали перечень неблагополучных населенных пунктов на территории Днепропетровщины.

Речь идет о территориях, где фиксировали болезни или чрезвычайные ситуации, влияющие на жизнь людей. Обычно это населенные пункты, где произошла вспышка заболеваемости у животных.

Так, трихинеллез диких свиней зафиксировали:

охотничьи угодья Синельниковского района.

Трихинеллез лис

охотничьи угодья Каменского района.

Бешенство животных

собак:

с. Софиевка Криворожского района;
с. Березово Синельниковского района;

кошек:

с. Заря Каменского района;
с. Петриковка Днепровского района;
с. Александровка Днепровского района;

куницы:

с. Новониколаевка, с/х угодья Синельниковского района;

лисы:

г. Терновка Павлоградского района;

КРС:

с. Каменка Криворожского района;

ДРХ

с. Мала Петриковка Днепровского района.

Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота

ФХ «ЛИОН» Каменского района.

Напомним, ранее вблизи Днепра больная бешенством кошка покусала четырех человек.

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Новости Днепра про Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучныеУкраїнська Новости Днепра про Какие города и села на Днепропетровщине определили как неблагополучныеРусский

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