В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители

В четверг, 7 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании семи школ в Днепре: из них три в Соборном, две в Центральном, по одной в Шевченковском и АНД районах.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители обследовали учебные заведения и прилегающие к ним территории.
К счастью, никаких подозрительных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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