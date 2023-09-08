В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители

Учебный год только начался...

В четверг, 7 сентября, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании семи школ в Днепре: из них три в Соборном, две в Центральном, по одной в Шевченковском и АНД районах.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители обследовали учебные заведения и прилегающие к ним территории.

К счастью, никаких подозрительных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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