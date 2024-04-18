Остров монахов, клуб-филармония и сокровища скифов: ТОП-10 памятников истории в Днепре

Сегодня в Украине отмечают День памятников истории и культуры. В нашем городе есть немало исторических памяток, они не всегда отмечены на государственном уровне, но являются тем, без чего сегодняшний Днепр представить невозможно. Улицы, здания, поселки и церкви – все они «рассказывают» жителям об истории города.

Журналисты dnepr.info собрали подборку исторических и архитектурных памяток Днепра.

Клад на острове

Игренский полуостров – территория на левом берегу Днепра в черте города. С 1991 года он является государственной культурно-заповедной территорией. Еще его называют Поповым мысом. На территории острова найдены артефакты времен палеолита. Считается что в 1660 году на этом острова атаман Сирко разбил татарскую орду.

На острове нет строений, есть курган и заброшенное кладбище. Остров ранее был значительно большего размера, но в данный момент часть его затоплена водами ДнепроГЭСа.

Согласно городским легендам, на острове есть клад. Тут была найдена печать войска запорожского, золотая диадема с подвесками, скелет в шароварах и с казацким чубом.

Каменные бабы

В Днепропетровском историческом музеи есть одна из самых больших коллекций «каменных баб» — более 80 штук. Среди них стелы эпохи неолита, скифские статуи VI-IV вв. до н.э, половецкие статуи. В камне в древние времена люди запечатлевали своих богов, которым поклонялись, прародителей всех воинов-скифов, половецкие статуи посвящены прародителям, они изображают личностей с чертами богов и героев. Их ставили на поминально-погребальных святилищах.

Старинный собор

Спасо-Преображенский собор был построен в Екатеринославе в 1835 году. Изначально планировалось, что церковь будет в шесть раз больше чем сейчас, но денег не хватало, строительство храма от которого должен был начинаться город запланировали в 1787 году, но в результате стартовало только в 1830-м в усеченном варианте, но все равно считался одним из самых больших в городе.

В 1920-х годах собор превратился в «Музей атеизма». Также тут некоторое время хранилась мумия из Египта – экспонат исторического музея.

Казацкое кладбище

В селе Старые Кодаки в 1635 году была построена крепость Кодак. Ее целью было преградить путь казакам к городу и не дать всем желающим жителем города сбежать на Сечь. Но уже в 1730-х годах крепость стала казацкой слободой. После казаков тут жили лоцманы, так как территория находилась возле одного из порогов Днепра.

В 1940-х годах тут начали добычу гранита и этим уничтожили практически всю крепость. От нее остались только земляные валы. На месте добычи теперь образовался Кодацкий карьер.

Рядом со слободой было казацкое кладбище. На его месте до сих пор можно найти надгробия, датирующиеся срединой XIX века.

Крепость Мазепы

Богородицкая крепость находилась на берегу реки Самары, на окраине города. Она была построена в 1688 году. Ход строительства контролировал Иван Мазепа. Строили из земли и дерева – получился огромный земляной вал высотой 4 метра и периметром 1,3 км, площадь ее была более 10 га. Внутри крепости была деревянная церковь, названная в честь Покрова пресятой Богородицы. Крепость простояла более 100 лет.

В 1798 году церковь из крепости перенесли в село Одинковку. Сегодня там, где стояли казацкие орудия – огороды местных жителей.

Остров монахов

Одна из памяток истории в Днепре находится прямо среди реки – это Монастырский остров. Согласно историческим легендам, на острове побывали княгиня Ольга, князья Владимир Мстислав. На острове в разное время жили сначала византийские монахи, а потом и казаки. В местных пещерах они хранили свою казну и трофеи. Считается, что вход в пещеры расположен недалеко от памятника Тарасу Шевченко, но найти его сложно, поскольку вход затоплен, а где находится водопад «Порог ревучий» могло быть несколько гротов.

Также есть информация о том, что тут жили скифы. После строительства ДнепроГЭС остров был частично затоплен и то, что мы видим сегодня – только часть его территории.

Также на территории острова есть один из самых больших памятников Тарасу Шевченко в Украине. Его высота вместе с пьедесталом составляет более 20 метров. Установили памятник на острове в 1959 году.

Частью города остров стал только в 1912 году.

Центральный проспект

Центральный проспект Днепра был задумал с момента основания города и его начертания можно встретить на планах города 1788 годов. Он должен был проходить от начала Соборной горы вниз по склону и пересекать слободу Половицу.

Облагораживать главную улицу города начали только в 1847 году – ее очистили от грязи и мусора, посадили тут деревья, в центре проложили шоссе, по его бокам – бульвары. До этого на проспекте пасли коз и кур. В 1903 году на проспекте появилось электрическое освещение и были открыты первые кинотеатры.

Старинная церковь

До официального появления Екатеринослава на территории современного Днепра уже существовал ряд поселений. Одно из самых старых находилось в районе современных массивов Парус и Красный Камень. Поселение казаков тут появилось в 1640-х годах. Они создали Новокодацкую крепость. В крепости был настоящий город с административным, торговым и транспортным центром.

В центре крепости была церковь, названная в честь Святого Николая. Сначала она была деревянная, в 1810 году на ее месте появилась каменная.

Со временем крепость перестала существовать, территория превратилась один из районов большого города, а вот храм – существует до сих пор.

Дом музыки

Здание филармонии построили в Днепре в 1912 году. На тот момент здание считалось очень высоким – 4 этажа. Изначально строили его как Клуб Общественного Собрания, а не филармонию. Но после строительства здание проработало всего пару лет и было закрыто из-за войн и революций. В 1920-х годах тут был клуб железнодорожников и работал драматический театр.

Филармония «появилась» в его стенах только в конце 1950-х годов. Здание является памятником архитектуры национального значения.

Лоцманы Днепра

Лоцманская Каменка или Лоц-Каменка – один из старейших поселков города. Когда-то тут жили лоцманы, сейчас часть бывшего поселения занимает жилмассив Победа. Местом жительства территория стала не случайно – неподалеку находился порог Ненасытец, нужны были люди, которые могли бы перевозить через него людей. Лоцманы были освобождены от налогов, воинской повинности.

После строительства ДнепроГЭС и затопления порогов лоцманы как профессионалы перестали существовать. Сегодня в селе Лоц-Каменка есть Народный музей лоцманов, у поселка есть свой герб и хоругва.

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