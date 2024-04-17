Делали еще в 1990-х: украинские электромобили от автобуса до экспортной «Таврии»

Журналисты dnepr.info собрали подборку авто, которые делались в нашей стране и при этом ездили не на бензине, а на электричестве.
В начале 1950-х годах в стенах Львовского автобусного завода было выпущено несколько опытных образцов машин для локальных перевозок пассажиров: ЛАЗ НАМИ-750 грузоподъемностью 500 кг и ЛАЗ НАМИ -751, грузоподъемностью 1,5 тонн. Батареи в них стояли никилиевые, а корпус был из алюминия. Запас хода составлял в среднем 55 км, а чтобы зарядить фургон требовалось от 4 до 6 часов.
Говорят, что несколько машин отработали более 5 лет в автопарках, но массовое производство так и не было запущено.
На кафедре электрических машин Запорожского машиностроительного института в начале 1970-х годах модернизировал «Запорожец» ЗАЗ-966. На машину установили импульсный преобразователь ток, что позволяло точно дозировать тягу электромотора с минимальными потерями преобразования энергии. Батареи на машине были свинцово-кислотные, без подзарядки машина могла проехать до 100 км.
В начале 1990- годов на Запорожском автозаводе с конвейера сошла «Таврия» с электроприводом – ЗАЗ 1109. Под капотом у нее были свинцово-кислотные батареи, запас хода составлял до 140 км, а максимально машина разгонялась до 100 км. Заряжать ее можно было от розетки, а стоило авто порядка 8 тыс дол. Была ли такая машина на дорогах Украины – неизвестно, делали ее на экспорт, поставляли в Германию и Швейцарию.
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