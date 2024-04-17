Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел и где находился въезд в город 70 лет назад.
После Второй мировой войны Днепр стал застраиваться с новой силой. Появился студгородок ДИИТа, а район улицы Нила Армстронга (бывшая Казакова) стал считаться практически окраиной города. От этой улицы начинался район Городские Дачи – местность, которая у тогдашних жителей Днепра считалась практически загородной. Автостанция в середине 1950-х годах находилась в районе современного круга на Подстанции. Добраться до нее было не просто – сюда курсировал только один автобус, дожидались его не все желающие и просто шли на станцию пешком.
На круге находились автобусы пригородных маршрутов – развозили всех желающих по соседним селам и другим населенным пунктам.
О том, что именно на Подстанции когда-то были «официальные» ворота города говорит каменная стела. Она сохранилась до сих пор.
На ней на небольшом щите было написано «Днепропетровск». Еще несколько лет назад щит был на месте, но теперь его уже нет.
Город стремительно расширялся. В начале 1960-х годов на современном проспекте Науки (бывший Гагарина) началось интенсивное строительство нового жилого района – вместо дач на территории росли пятиэтажные дома, а граница города была перенесена за несколько километров.
фото: М. Назаров
Читайте также:
Автор:
В середине апреля могила профессора Александра Рейнгарда, расположенная на территории…
В озеро Куриное снова сбрасывали воду с пеной.
В Днепре временно не будет курсировать 21 троллейбус.
Из-за ДТП на проспекте Науки затруднено движение.
В Днепре кто-то оставил собачку на бул. Славы.
Полезная информация!
В середине апреля могила профессора Александра Рейнгарда, расположенная на территории Ботанического сада была внесена в объекты культурного наследия города и получила статус памятника истории.
В озеро Куриное снова сбрасывали воду с пеной.
В Днепре временно не будет курсировать 21 троллейбус.
Из-за ДТП на проспекте Науки затруднено движение.
На левом берегу Днепра планируется построить новое помещение.
Из-за повреждения водопровода некоторые жители Днепра остались без воды.
Сегодня ночью в Днепре произошел пожар.
Оккупационные войска снова обстреливали Днепропетровщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!