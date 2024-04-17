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  • Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

Сегодня 14:40
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Нагорная часть Днепра стала интенсивно застраиваться в начале прошлого века. Сначала на Соборной горе появился горный институт, потом были возведены другие вузы. В 1930-х годов город уже дошел до территории современного Ботанического сада. После него – не было практически ничего, с одной стороны - пустое поле, с другой - дачные домики и участки.

Новости Днепра про Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел и где находился въезд в город 70 лет назад.

После Второй мировой войны Днепр стал застраиваться с новой силой. Появился студгородок ДИИТа, а район улицы Нила Армстронга (бывшая Казакова) стал считаться практически окраиной города. От этой улицы начинался район Городские Дачи – местность, которая у тогдашних жителей Днепра считалась практически загородной. Автостанция в середине 1950-х годах находилась в районе современного круга на Подстанции. Добраться до нее было не просто – сюда курсировал только один автобус, дожидались его не все желающие и просто шли на станцию пешком.

На круге находились автобусы пригородных маршрутов – развозили всех желающих по соседним селам и другим населенным пунктам.

О том, что именно на Подстанции когда-то были «официальные» ворота города говорит каменная стела. Она сохранилась до сих пор.

Новости Днепра про Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

На ней на небольшом щите было написано «Днепропетровск». Еще несколько лет назад щит был на месте, но теперь его уже нет.

Новости Днепра про Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

Город стремительно расширялся. В начале 1960-х годов на современном проспекте Науки (бывший Гагарина) началось интенсивное строительство нового жилого района – вместо дач на территории росли пятиэтажные дома, а граница города была перенесена за несколько километров.

Новости Днепра про Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)

фото: М. Назаров

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Новости Днепра про Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядели «ворота» города и где находился въезд в Днепре: сейчас тут многоэтажки (ФОТО)Русский

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