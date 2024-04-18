Острів монахів, клуб-філармонія та скарби скіфів: ТОП-10 пам’яток історії у Дніпрі

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яток історії та культури. У нашому місті є чимало історичних пам'яток, вони не завжди відзначені на державному рівні, але є тим, без чого сьогоднішній Дніпро уявити неможливо. Вулиці, будинки, селища та церкви – всі вони «розповідають» мешканцям про історію міста.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку історичних та архітектурних пам’яток Дніпра.

Клад на острові

Ігренський півострів – територія на лівому березі Дніпра у межах міста. Ще його називають Поповим мисом. З 1991 року він є державною культурно-заповідною територією. На території острова знайдено артефакти часів палеоліту. Вважається, що у 1660 році на цьому острові отаман Сірко розбив татарську орду. На острові немає будівель, є курган та занедбаний старий цвинтар. Острів раніше був значно більшого розміру, але зараз його затоплено водами ДніпроГЕСу. Також згідно з міськими легендами, на острові є скарб. Тут було знайдено печатку запорізького війська, золоту діадему з підвісками, скелет у шароварах і з козацьким чубом.

Кам’яні баби

У Дніпропетровському історичному музеї є одна з найбільших колекцій «кам’яних баб» – понад 80 штук. У тому числі стели епохи неоліту, скіфські статуї VI-IV ст. до н. е, половецькі статуї.

У камені з давніх часів люди зображували своїх богів, яким поклонялися, прабатьків усіх воїнів-скіфів, половецькі статуї присвячені також прабатькам, вони зображують особистостей з рисами богів і героїв. Їх ставили на поминально-похоронних святилищах та капищах.

Старовинний собор

Спасо-Преображенський собор був збудований у Катеринославі у 1835 році. Спочатку планувалося, що церква буде в шість разів більше ніж зараз, але грошей не вистачало, будівництво храму з якого мало «починатися» місто запланували в 1787 році, але в результаті стартувало воно тільки в 1830-му в усіченому варіанті, але все одно вважався одним з найбільших у місті.

У 1920-х роках собор перетворився на «Музей атеїзму». Також тут якийсь час зберігалася мумія з Єгипту – експонат історичного музею.

Козацький цвинтар

У селі Старі Кодаки у 1635 році було збудовано фортецю Кодак. Її метою було перегородити шлях козакам до міста і не дати всім охочим мешканцям міста втекти на Січ. Але вже у 1730-х роках фортеця стала козацькою слобідкою. Після козаків тут жили лоцмани, бо територія була біля одного з порогів Дніпра. У 1940-х роках тут розпочали видобуток граніту і цим знищили майже всю фортецю. Від неї залишилися лише земляні вали. На місці видобутку тепер утворився Кодацький кар’єр. Поруч із слободою був козацький цвинтар. На його місці досі можна знайти надгробки, що датуються серединою ХІХ століття.

Фортеця Мазепи

Богородицька фортеця була на березі річки Самари, на околиці міста. Вона була побудована у 1688 році. Хід будівництва контролював Іван Мазепа. Будували із землі та дерева – вийшов величезний земляний вал заввишки 4 метри та периметром 1,3 км, площа її була понад 10 га. В середині фортеці була дерев’яна церква, названа на честь Покрови пресятої Богородиці. Фортеця простояла понад сто років. 1798 року церкву з фортеці перенесли у село Одинківку. Сьогодні там, де стояли козацькі гармати – городи місцевих мешканців.

Острів ченців

Одна з пам’яток історії у Дніпрі знаходиться прямо серед річки – Монастирський острів. Згідно з історичними легендами, на острові побували княгиня Ольга, князі Володимир Мстислав. На острові у різні часи жили спочатку візантійські ченці та козаки.

У місцевих печерах вони зберігали свою скарбницю та трофеї. Вважається, що вхід у печери розташований неподалік пам’ятника Тарасу Шевченку, але знайти його складно, оскільки вхід затоплений водами Дніпра, а де знаходиться водоспад «Поріг ревучий» могло бути кілька гротів.

Також є інформація про те, що тут мешкали скіфи. Після будівництва ДніпроГЕС острів був частково затоплений і те, що ми бачимо сьогодні, – лише частина його території. Також на території острова є одна з найбільших пам’яток Тарасу Шевченку в Україні. Його висота разом із п’єдесталом становить понад 20 метрів. Встановили пам’ятник на острові 1959 року.

Частиною міста острів став лише 1912 року.

Центральний проспект

Центральний проспект Дніпра був задуманий з моменту заснування міста та його зображення можна зустріти на планах міста 1788 років. Він мав проходити від початку Соборної гори вниз схилом і перетинати слободу Половицю.

Облагоджуватиголовну вулицю міста почали лише 1847 року – її очистили від бруду та сміття, посадили тут дерева, у центрі проклали шосе, з його боків – бульвари. До цього на проспекті пасли кіз та курей. У 1903 році на проспекті з’явилося електричне освітлення та були відкриті перші кінотеатри.

Старовинна церква

До офіційної появи Катеринослава на території сучасного Дніпра вже існувала низка поселень. Одне з найстаріших знаходилося в районі сучасних масивів Парус та Червоний Камінь. Поселення козаків тут виникло 1640-х роках. Вони створили Новокодацьку фортецю. У фортеці знаходилось справжнє місто з адміністративним, торговим та транспортним центром.

У центрі фортеці була церква, названа на честь Святого Миколая. Спочатку вона була дерев’яною, в 1810 році на її місці з’явилася кам’яна. Згодом фортеця перестала існувати, територія перетворилася на один із районів великого міста, а от храм – існує досі.

Дім музики

Будівлю філармонії звели у Дніпрі у 1912 році. На той момент будівля вважалася дуже високою – 4 поверхи. Спочатку будували її як Клуб Громадських Зборів, а чи не філармонію. Але після будівництва клуб пропрацював лише кілька років і був закритий через війни та революції.

У 1920-х роках тут був клуб залізничників та працював драматичний театр. Філармонія «з’явилася» у його стінах лише наприкінці 1950-х років.

Будівля є пам’яткою архітектури національного значення.

Лоцмани Дніпра

Лоцманська Кам’янка або Лоц-Кам’янка – одне із найстаріших селищ міста. Колись тут жили лоцмани, зараз частину колишнього поселення займає житловий масив Перемога. Місцем проживання територія стала не випадково – неподалік був поріг Ненаситець, потрібні були люди, які могли б перевозити через нього людей.

Лоцмани були звільнені від податків, військового обов’язку.

Після будівництва ДніпроГЕС та затоплення порогів лоцмани як професіонали перестали існувати.

Сьогодні в селі Лоц-Кам’янка є Народний музей лоцманів, селище має свій герб і хоругву.

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