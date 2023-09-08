Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело

В июне этого года в Кривом Роге произошла трагедия – 22-летняя Алина Мухина умерла после маммопластики.

Известно, что девушка 13 июня сделала маммопластику у известного в городе хирурга Якова Яковиди. После операции Алина чувствовала себя плохо, впоследствии ее состояние ухудшилось и она обратилась в больницу, где ее оперировали. Девушке провели еще две операции, но, к сожалению, 22 июня ее сердце остановилось.

Родственники Алины обвиняют в смерти близкого человека врача. Сам медик обвинения отрицает.

С момента смерти Алины прошло уже больше двух месяцев. Родные погибшей рассказали изданию “Свои. Кривой Рог», как продвигается дело.

Как сообщил Евгений, отец Алины, они получили заключение судмедэксперта. В нем сказано, что смерть девушки наступила в результате септического поражения.

Был установлен сепсис, а не какой-то мифический поставленный врачами диагноз – «токсическое отравление», — сказал мужчина.

По словам Дарьи, сестры Алины, появились мифы, что она якобы употребляла наркотики.

Но это все не так, люди, знающие ее, понимают, что это все неправда. Мне очень неприятно, что есть такая информация. И распространяют ее люди, которые вообще никак не связаны с моей сестрой и лично ее не знали, – сказала девушка.

Также, по ее словам, появилась информация, что у Алины якобы были гепатиты В и С.

Это тоже неправда. Алина сдавала анализы в частной лаборатории, по результатам – она была полностью здорова, – рассказала Дарья.

Журналисты также пообщались с главным врачом медучреждения, где работает хирург Яков Яковиди, который проводил операцию девушке. По ее словам, он до сих пор работает в больнице, но сейчас находится в отпуске.

Мы получили только историю болезни и в связи с этим будем проводить служебное расследование. Операции, касающиеся работы на коже, подкожной клетчатке, он не проводит, – сказала врач.

Расследование продолжается.

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